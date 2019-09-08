قرار بتكليف طلاب المعهد الفني الصحي بقنا للعمل بعد التخرج مباشرةً
الأحد 08/سبتمبر/2019 - 12:48 م
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بسام عبدالحميد
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قال الدكتور عيسى حجازي، عميد المعهد الفني الصحي بجامعة جنوب الوادي بقنا، إنه سيتم تكليف طلاب المعهد مباشرةً بعد التخرج مع اقتراب تخريج أول دفعة خلال العام الدراسي الجاري 2019 2020 وذلك بالتنسيق مع قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان.
وأوضح أن التكليف من أجل سد العجز بمستشفيات قنا الجامعية من التخصصات الموجودة بالمعهد حيث ينتظر تخريج أول دفعة بشعب المعامل والأشعة والصيانة الطبية والتسجيل الطبي والاحصاء، مما سيمثل فرصة عظيمة نحو سد العجز لهذه التخصصات بمحافظة قنا والارتقاء بالخدمة الطبية بصورة عامة.
الاتحاد الاوروبي يمول مشروعين لجامعة جنوب الوادي بقنا
فازت جامعة جنوب الوادي بقنا، بمشروعين من المشروعات الممولة من الاتحاد الاوربي في إطار برنامج (إيراسموس بلس) وذلك في إطار سعي الجامعة المستمر، نحو تعزيز العلاقات مع المجتمع الدولي واقامة شراكات مع الجامعات والمؤسسات الدولية، وفق تصريحات الدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا.
دبلومة متخصصة:
وتابع الغرباوي، ان المشروع الاول هو إنشاء دبلوم مهنية متخصصة، في عيادة النبات لخريجي كليات العلوم والزراعة، بالشراكة مع جامعات من دول بلغاريا وايطاليا والمجر وجامعات جنوب الوادي وعين شمس والاسكندرية وسوهاج، وسوف تقوم الجامعات الاوربية المشاركة في المشروع بالمشاركة في إعداد المقررات الدراسية حيث يبدأ المشروع في اكتوبر 2019 ولمدة 3 سنوات.
وأوضح أن التكليف من أجل سد العجز بمستشفيات قنا الجامعية من التخصصات الموجودة بالمعهد حيث ينتظر تخريج أول دفعة بشعب المعامل والأشعة والصيانة الطبية والتسجيل الطبي والاحصاء، مما سيمثل فرصة عظيمة نحو سد العجز لهذه التخصصات بمحافظة قنا والارتقاء بالخدمة الطبية بصورة عامة.
الاتحاد الاوروبي يمول مشروعين لجامعة جنوب الوادي بقنا
فازت جامعة جنوب الوادي بقنا، بمشروعين من المشروعات الممولة من الاتحاد الاوربي في إطار برنامج (إيراسموس بلس) وذلك في إطار سعي الجامعة المستمر، نحو تعزيز العلاقات مع المجتمع الدولي واقامة شراكات مع الجامعات والمؤسسات الدولية، وفق تصريحات الدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا.
دبلومة متخصصة:
وتابع الغرباوي، ان المشروع الاول هو إنشاء دبلوم مهنية متخصصة، في عيادة النبات لخريجي كليات العلوم والزراعة، بالشراكة مع جامعات من دول بلغاريا وايطاليا والمجر وجامعات جنوب الوادي وعين شمس والاسكندرية وسوهاج، وسوف تقوم الجامعات الاوربية المشاركة في المشروع بالمشاركة في إعداد المقررات الدراسية حيث يبدأ المشروع في اكتوبر 2019 ولمدة 3 سنوات.
إنشاء برامج تدريب
وأضاف الدكتور محمود سيد عبد الصادق، منسق مشروعات الاتحاد الاوربي بالجامعة، ان المشروع الثاني هو تدويل الجامعات في دول حوض البحر الابيض المتوسط ويعتمد على انشاء برامج تدريب في الجودة والتخطيط الاستراتيجي والتصنيف الدولي والنشر العلمي والبرامج التي تساعد على تدويل الجامعات المشاركة في المشروع.
ويشارك بالمشروع جامعات عربية من دول مصر والمغرب وتونس والاردن ولبنان وجامعات اوربية من سلوفينيا وفرنسا وايطاليا.
تكريم "الغرباوي" لتعيينه رئيسًا لجامعة جنوب الوادي بقنا من نقابة معلمين أرمنت
كرمت نقابة المعلمين بمدينة أرمنت، بمحافظة الأقصر، الدكتور يوسف أحمد غرباوي ابن قرية الزريقات بأرمنت لثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتعيينه رئيسًا لجامعة جنوب الوادى.
وفي نهاية الحفل تم تقديم الدروع وشهادات التقدير والهدايا التذكارية للدكتور يوسف غرباوى الذى عبر عن سعادته بهذا التكريم من كل أهالى أرمنت.
تكريم "الغرباوي" لتعيينه رئيسًا لجامعة جنوب الوادي بقنا من نقابة معلمين أرمنت
كرمت نقابة المعلمين بمدينة أرمنت، بمحافظة الأقصر، الدكتور يوسف أحمد غرباوي ابن قرية الزريقات بأرمنت لثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتعيينه رئيسًا لجامعة جنوب الوادى.
وفي نهاية الحفل تم تقديم الدروع وشهادات التقدير والهدايا التذكارية للدكتور يوسف غرباوى الذى عبر عن سعادته بهذا التكريم من كل أهالى أرمنت.
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