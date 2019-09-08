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برشلونة يتحرك لتحصين ميسي

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 12:36 م
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برشلونة يتحرك لتحصين ميسي
ميسي
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يرغب مسئولو نادي برشلونة برئاسة جوسيه باروتيمو، في تمديد عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق الأول لكرة القدم، وربطه مدى الحياة.


يأتي ذلك في الوقت الذي أكد خلاله رئيس النادي، بأن ميسي لديه بند في عقده يتيح له الرحيل بالصيف المقبل دون الرجوع إلى ناديه بشرط العودة إلى الأرجنتين أو اللعب خارج الدوريات الأوروبية.


وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو"؛ إن العلاقة بين برشلونة وميسي بن تصل لهذا الحد أو تلك البنود في العقود، وأن النادي لا يخشى كل هذا.


وأضافت الصحيفة، "برشلونة، سيقدم عرضا خلال الساعات المقبلة للنجم الأرجنتيني، لتمديد عقده مدى الحياة دون وجود أي بنود أو شروط جزائية بين الطرفين".


واختتمت"رئيس البلوجرانا هو صديق شخصي لوالد اللاعب ميسي، وأن الأخير لا يرغب في التعجل بالأمر خاصة أن عقد البرغوث ينتهي في عام 2021.

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