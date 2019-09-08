اسعار الذهب في السعودية اليوم 8-9-2019 بالريال السعودى- الدولار الأمريكية

يعتبر سعر الذهب في السعودية واحد من أهم الاشياء التى يوليها المواطن السعودى حيث يعتبر الذهب واحد من اهم المعادن التى تشهد اقبالا كبيرا في المملكة العربية السعودية لاستخدامه والإقبال عليه بشكل كبير كنوع من الحلى فضلاً عن استخدامه في المجالات الاستثمارية المختلفة، ونتيجة للتغيرات الكبيرة التى يشهدها معدن الذهب على المستوى العالمى بعد تصاعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الامريكية أصبح التعرف على اسعار الذهب بشكل يومى واحد من اهم متطلبات المواطن السعودية ونرصد فيما يلي اخر تحديثات اسعار الذهب في السعودية اليوم الاحد 8-9-2019 وجاءت الاسعار على النحو التالى:





اسعار الذهب في السعودية اليوم

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 10 2 سبتمبر 184.46 161.41 138.35 107.60 92.23 1 سبتمبر 183.38 160.46 137.54 106.97 91.69 31 أغسطس 183.38 160.46 137.54 106.97 91.69 30 أغسطس 183.86 160.88 137.90 107.25 91.93 29 أغسطس 184.28 161.25 138.21 107.49 92.14 28 أغسطس 185.60 162.40 139.20 108.27 92.80 27 أغسطس 186.15 162.88 139.61 108.59 93.07 26 أغسطس 184.44 161.38 138.33 107.59 92.22 25 أغسطس 182.56 159.75 136.92 106.50 91.28 24 أغسطس 182.56 159.75 136.92 106.50 91.28

أسعار الذهب في السعودية اليوم

حافظت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية على استقرارها خلال تعاملات اليوم الأحد 8-9-2019 في سوق الصاغة في المملكة العربية السعودية وذلك تزامنا مع استقرار أسعار الذهب على المستوى العالمى، حيث سجل سعر جرام الذهب فى المملكة العربية، “عيار 24” 184.80 ريال سعودى مقابل 49.27 دولار أمريكى ، وسجل سعر الذهب عيار 24 بنحو 184.80 ريال بما يعادل $49.27، وسجل أسعار أوقية الذهب بنحو 5,747 ريال بما يعادل $1,532 أسعار جنيه الذهب بنحو 1,294 ريال بما يعادل $344.90 أسعار كيلو الذهب بنحو 184,800 ريال بما يعادل $49,270، وسجل سعر الذهب عيار 22 بنحو 169.40 ريال بما يعادل $45.16 ، واستقرت أسعار الذهب عيار 21 بنحو 161.70 ريال بما يعادل $43.11 أسعار الذهب عيار 18 بنحو 138.60 ريال بما يعادل $36.95 سعر الذهب عيار 14 بنحو 107.80 ريال بما يعادل $28.74 سعر الذهب عيار 12 بنحو 92.40 ريال بما يعادل $24.64.





اسعار الذهب اليوم

عيار الذهب السعر بالريال السعوى السعر بالدولار الامريكى سعر الذهب عيار 22 169.40 ريال سعودى 49.27$ سعر الذهب عيار 21 161.70 ريال سعودى 45.16$ سعر الذهب عيار 18 138.60 ريال سعودى 43.11$ سعر الذهب عيار 14 107.80 ريال سعودى 36.95$ سعر الذهب عيار 12 92.40 ريال سعودى 24.64$ اسعار اوقية الذهب 5.747 ريال سعوى 1.53$ اسعار جنيه الذهب 1.294 ريال سعودى 344.90$



اسعار المعادن النفيسة الأخرى وزادت الفضة 0.1 % إلى 18.47 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 929.48 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.4 % إلى 1536.94 دولار، هذا وصعد مؤشر الدولار، الذى يقيس أداء العملة الامريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.4 % لأعلى مستوى فيما يزيد عن عامين.



اسعار الذهب العالمى اليوم

واصلبت اسعار الذهب على المستوى العالمى حالة الاضطراب التى تشهدها خلال الفقترة الحالية وبالتالى تواصل تأثيراتها المباشرة على اسعار الذهب في السوق المحلى لكن مخاوف التباطؤ الاقتصادي العالمي جراء تصاعد الحرب التجارية الأمريكية الصينية أبقت الأسعار قرب أعلى مستوياتها في عدة سنوات، ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1528 دولارا للأوقية، لكنه يظل غير بعيد عن أعلى مستوى منذ أبريل 2013 الذي سجله الاسبوع الماضي عند 1554.56 دولار، وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1535.9 دولار للأوقية.











