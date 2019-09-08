تعرف على درجات حرارة الطقس في الإسكندرية اليوم الأحد



وتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط؛ مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.



وتأتي درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية والمحافظات:

القاهرة 25 34

شبين الكوم 25 34

طنطا 24 33

دمنهور 24 32

الإسكندرية 23 30

بلطيم 23 30

مطروح 23 30

بورسعيد 26 31

دمياط 25 31

الزقازيق 24 35

الإسماعيلية 23 35

السويس 24 35

العريش 22 30

شرم الشيخ 29 36

الغردقة 27 36

مرسى علم 30 34

الفيوم 26 34

بني سويف 25 35

المنيا 26 35

أسيوط 26 36

سوهاج 27 37

قنا 28 38

الأقصر 28 39

أسوان 29 39

أبو سمبل 27 37

الوادي الجديد 26 39



كما تأتي درجات حرارة الدول العربية:

مكة المكرمة 27 42

المدينة 28 43

الرياض 27 42

المنامة 31 40

أبو ظبي 31 42

الدوحة 30 40

الكويت 30 45

دمشق 15 32

بيروت 26 31

عمان 17 31

القدس 20 28

غزة 24 30

بغداد 24 41



ما هي الهيئة العامة للأرصاد الجوية؟

الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، هي هيئة حكومية مصرية تابعة للدوله هي المسئولة عن التنبؤ بالمناخ على المستوى المحلى وهى مرتبطة بالموانئ الجوية البحرية فهى التي تتنبأ بدرجات الحرارة والظروف الجوية والمناخية لتسهيل المهمة الجوية والبحرية كما تتنبأ الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالكوارث الطبيعية مثل الزلازل والبراكين.



نبذة عن الهيئة

تعتبر هيئة عامة حكومية تابعة لوزارة الطيران المدن وتنقسم إلى محطات الأرصاد الجوية وهى منتشرة في جميع انحاء الجمهورية ومراكز التنبؤات الجوية والمقر الإداري للهيئة بحدائق القبة ومهمتها:

1- رصد جميع عناصر الغلاف الجوى من حرارة ورطوبة ورياح وضغط جوى ورؤية وظواهر جوية وغيرها.



2- قياس نسبة الاوزون ومتابعته.



3- قياس درجة حرارة التربة على اعماق مختلفة.



4- تحليل جميع العناصر السابقة والتنبؤ باحوال الجو خلال فترة زمنية قادمة وهذه الفترة تكون قصيرة وطويلة حسب نوع التنبؤ.



5 - اصدار الانذارات والتحذيرات في حالة التدهور وكذلك في حالة الظواهر الجوية الخطرة مثل العواصف الجوية والسيول.



6- توفير البيانات المناخية عن الاعوام السابقة.



يشار إلى أن فى سنة 1946 صدر قرار ملكى بإنشاء مصلحة الأرصاد الجوية، إلى أن صدر قرار جمهورى سنة 1971 بتحويل المصلحة لهيئة عامة للأرصاد الجوية، على أن يكون طبيعة عمل الهيئة مرتبط بداخل مصر بالتعامل مع كافة الوزارات والهيئات والمحافظات وغيرها من مؤسسات الدولة.



توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس اليوم الأحد في مصر وجميع المحافظات، حيث يسود اليوم طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلًا.