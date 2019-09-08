طوكيو تلغي رحلاتها خوفًا من إعصار فاكساي

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قالت وكالة الأرصاد اليابانية: "أن اليابان استعدت لإعصار فاكساي اليوم الأحد، وألغت القطارات والرحلات في طوكيو مع رياح مدمرة تصل سرعتها إلى 216 كيلومترا في الساعة وأمطار غزيرة من المتوقع أن تضرب المنطقة بين عشية وضحاها.



وقالت في موقعها على شبكة الانترنت: "الرياح والأمطار قد تتسرب فجأة وتسبب في عواصف شديدة في البحر وهناك خطر من حدوث رياح قياسية في العاصمة ومناطق أخرى."



حذرت هيئة الإذاعة الوطنية"NHK" من أن الرياح عالية السرعة قد تسقط خطوط الكهرباء وتضر المنازل، في حين أن الأمطار الغزيرة قد تؤدي إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية.



وتحضيرًا لذلك، أعلنت شركة سكة حديد اليابان الوسطى أنها ستلغي أو توقف حوالي 50 قطارًا بين طوكيو وأوساكا اعتبارًا من الساعة 0900 بتوقيت جرينتش وحذرت من احتمال حدوث المزيد من التأخير وتغيير الوجهة بسبب العاصفة.



وقالت NHK: أن خدمات سكة حديد شرق اليابان في منطقة طوكيو الكبرى ستتوقف من بداية يوم الاثنين حتى الساعة 2300 بتوقيت جرينتش - خلال الذروة الصباحية في المدينة - بسبب الأمطار الغزيرة المتوقعة.



وحذرت شركات السكك الحديدية الأخرى من أن الخدمات قد تتأثر بالتأخيرات أو التوقفات المرتبطة بالعواصف في الساعات القادمة، في حين قالت سنترال نيبون إكسبريسواي إنها أغلقت بعض الطرق بالقرب من الساحل الجنوبي لمحافظة كاناجاوا كإجراء وقائي للعاصفة التي تقترب.



وقالت كل من الخطوط الجوية اليابانية وANA القابضة أنها ألغت عددًا من الرحلات الجوية من وإلى مطاري طوكيو اليوم الأحد، مضيفةً أنه سيتم إلغاء المزيد من الرحلات يوم الاثنين.



