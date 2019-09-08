بفستان أسود مكشوف.. الراقصة جوهرة تخضع لجلسة تصوير جديدة

حبس جوهرة

قررت محكمة جنح الجيزة، الأربعاء، حبس الراقصة جوهرة سنة مع الشغل، في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.





وكانت مباحث شرطة الآداب ألقت القبض على جوهرة، بملهى داخل مركب على كورنيش النيل في الجيزة، بتهمة التحريض على الفسق والفجور وارتداء بدلة رقص مخالفة للمواصفات المصرح بها من السياحة، علاوة على عدم حملها تصريحا بالعمل داخل البلاد من وزارة القوى العامة، حيث إنها حضرت كسائحة، وامتهنت الرقص في مصر.





وأمر المستشار أحمد عطية، رئيس نياب الجيزة، بإخلاء سبيل الراقصة الروسية أيكاترينا أندريفا، الشهيرة بـ"جوهرة"، بكفالة 5 آلاف جنيه، على ذمة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، وإثارة الغرائز والعمل دون ترخيص.



