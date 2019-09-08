بفستان أسود مكشوف.. الراقصة جوهرة تخضع لجلسة تصوير جديدة
الأحد 08/سبتمبر/2019 - 11:29 ص
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الفجر الفني
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خضعت الراقصة الأجنبية جوهرة، لجلسة تصوير جديدة، ظهرت فيها بفستان أسود قصير، وشعرا منسدلا على كتفها ومكياج هادئ.
وشاركت جوهرة، متابعيها بجلسة التصوير، عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور الشهير "انستجرام" والتي حصدت إعجاب الألاف من محبيها.
زواج جوهرة أبزر أزماتها في مصر
ومؤخرا أشيع خبر زواج الراقصة جوهرة، من شاب مصري، وانتشر الأمر عبر المواقع الإخبارية، إلا أنها نفت ذلك عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" وأوضحت أن الأمر مفبرك.
حبس جوهرة
قررت محكمة جنح الجيزة، الأربعاء، حبس الراقصة جوهرة سنة مع الشغل، في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.
وكانت مباحث شرطة الآداب ألقت القبض على جوهرة، بملهى داخل مركب على كورنيش النيل في الجيزة، بتهمة التحريض على الفسق والفجور وارتداء بدلة رقص مخالفة للمواصفات المصرح بها من السياحة، علاوة على عدم حملها تصريحا بالعمل داخل البلاد من وزارة القوى العامة، حيث إنها حضرت كسائحة، وامتهنت الرقص في مصر.
وأمر المستشار أحمد عطية، رئيس نياب الجيزة، بإخلاء سبيل الراقصة الروسية أيكاترينا أندريفا، الشهيرة بـ"جوهرة"، بكفالة 5 آلاف جنيه، على ذمة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، وإثارة الغرائز والعمل دون ترخيص.
بعد قرار الحبس جوهرة تهرب من مصر
وبعد صدور قرار الحبس، انتشرت أخبارا تفيد بهروب الراقصة جوهرة، خارج مصر أكد باسم عبدالمنعم مدير أعمال الراقصة الروسية جوهرة، أنها سافرت إلى روسيا كفترة أجازة نافيًا فكرة هروبها.
وعادت جوهرة، مرة أخرة تشارك جمهورها بوصلات رقص على حسابها الخاص بموقع انستجرام من حفلات زفاف قامت باحياؤها في مصر.
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