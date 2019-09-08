الآثار: الوكالة الأمريكية ساهمت في ترميم ٣ مقابر ومعبد بمنطقة ذراع أبوالنجا



مقبرة ANB: ويعتقد أنها لأمنحتب الاول والملكة أحمس نفرتاري، مقبرة 13 بطيبة: والخاصة بشورى رئيس حملة مبخرة الإله آمون، ومقبرة 255 بطيبة والخاصة بروى الكاتب الملكي بمدن حورمحب وامون، ومقبرة نفرحتب: واللي عثر فيها على بردية بولاق 18



مقابر طيبة الجنائزية

وهي موجودة على الضفة الغربية لنهر النيل، قبالة مدينة الأقصر في مصر، هذا غير المقابر الملكية المشهورة الموجودة في وادى الملوك ووادى الملكات، فيه مقابر تانية، في العادة بتتسمى مقابر النبلاء، ودي أماكن دفن رجالة الحاشية الملكية الجامدين والأشخاص المهمين في المدينة زمان.



جبانة العساسيف

هي جبانة على الضفة الغربية لنهر النيل في طيبة (الأقصر)بصعيد مصر، وهي تقع في الخليج الجاف المؤدي إلى الدير البحرى جنوب جبانة ذراع ابو النجا.



والعساسيف تحتوي على مقابر من الأسرات 18 و25 و26، والتي تغطي الفترة من 1550إلى 525 قبل الميلاد عبر الأسرات الثلاث.



مدينة طيبه الجنائزية

وهي المنطقة الممتدة بطول البر الغربي لنهر النيل في مواجهة مدينة طيبة القديمة (الاقصر حاليًا) بصعيد مصر والتي تضم مقابر العديد من ملوك الدولة الحديثة وعدد من المعابد الجنائزية والنُصب التذكارية وقصور ملوك تلك الحقبة الزمنية من تاريخ مصر القديمة، والمنطقة بأكملها موقعًا للتراث العالمي من سنة 1979.

أعلنت وزارة الدولة لشئون الآثار، عن افتتاحات جديدة خلال الفترة المقبلة، لمقابر أثرية، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.وأوضحت الوزارة، من خلال مؤتمر صحفي عقد بمنطقة ذراع أبو النجا الأثرية، في مدينة القرنة غرب الأقصر أن الأعمال المشتركة بين الوكالة ووزارة الآثار، أسفرت عن افتتاح مقبرة خلال العامين الماضيين، والمقبريتن اللتان تم افتتاحهما اليوم، بالإضافة إلى ترميم مقاصير معبد خونسو الكرنك.كما أشارت، إلى أن العمل بتلك المشروعات، وفر ٣٠٠ فرصة تدريب لشباب العاملين بقطاع الآثار في محافظة الأقصر، مشيرة إلى اثقالهم بالخبرات التي تجعلهم قياديين في المستقبل، من خلال مشروع مدارس ترميم حقلية، لتدريب موظفي الآثار على تطوير المواقع وأعمال الترميم والتوثيق.وتكلفت أعمال ترميم المقبرتين المفتتحتان حديثا، وترميم مقاصير معبد خونسو نحو ٣٦ مليون جنيه، بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.وتقع مقابر ذراع أبو النجا على البر الغربي لنهر النيل في مدينة طيبة القديمة (الأقصر)، عند مدخل الخليج الجاف المؤدي للدير البحري شمال مقابر العساسيف.ذراع أبو النجا استخدمها المصري القديم كمدينة جنائزية في الأسرة السابعة عشر، ويرجح وجود مقبرة أمنحتب الأول في المنطقة نفسها وهي المقبرة ANB، كما ضمت مقابر لكبار رجال الإمبراطورية المصرية خلال عصر الدولة الحديثة.وخلال الفترة القبطية شيد المسيحيون ديرًا لهم، وهو دير البخيت، فوق أنقاض المقابر الفرعونية بتلك المنطقة.أهم مقابر منطقة ذراع أبو النجا.