"وزيري": 36 مليون جنيه وبمشاركة 300 مرمم طورنا مقبرتين في ذراع أبو النجا
الأحد 08/سبتمبر/2019 - 11:23 ص
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الأقصر: حسام زيدان - طاهر الحساني
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قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن تكلفة ترميم المقبرتين التي تم افتتاحهما، ومعبد خونسو، بلغت تكلفتهم ٣٦ مليون جنيه.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقد بمنطقة ذراع أبو النجا الأثرية، في مدينة القرنة غربي الأقصر، بحضور الدكتور خالد العناني وزير الدولة لشئون الآثار، وتوماس جولدبرجر، القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة، أن أعمال الترميم جائت بتمويل من الوكالة الأمريكية، من خلال مشروع تدريب المرممين المصريين والذي شارك فيه 300 متدرب من موظفي الآثار على تطوير المواقع وأعمال الترميم والتوثيق.
والمقبرتين تمت أعمال التطوير فيهما بالتعاون مادبين وزارة الآثار ومعهد البحوث الأمريكي.
وتقع مقابر ذراع أبو النجا على البر الغربي لنهر النيل في مدينة طيبة القديمة (الأقصر)، عند مدخل الخليج الجاف المؤدي للدير البحري شمال مقابر العساسيف.
ذراع أبو النجا استخدمها المصري القديم كمدينة جنائزية في الأسرة السابعة عشر، ويرجح وجود مقبرة أمنحتب الأول في المنطقة نفسها وهي المقبرة ANB، كما ضمت مقابر لكبار رجال الإمبراطورية المصرية خلال عصر الدولة الحديثة.
وخلال الفترة القبطية شيد المسيحيون ديرًا لهم، وهو دير البخيت، فوق أنقاض المقابر الفرعونية بتلك المنطقة.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقد بمنطقة ذراع أبو النجا الأثرية، في مدينة القرنة غربي الأقصر، بحضور الدكتور خالد العناني وزير الدولة لشئون الآثار، وتوماس جولدبرجر، القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة، أن أعمال الترميم جائت بتمويل من الوكالة الأمريكية، من خلال مشروع تدريب المرممين المصريين والذي شارك فيه 300 متدرب من موظفي الآثار على تطوير المواقع وأعمال الترميم والتوثيق.
والمقبرتين تمت أعمال التطوير فيهما بالتعاون مادبين وزارة الآثار ومعهد البحوث الأمريكي.
وتقع مقابر ذراع أبو النجا على البر الغربي لنهر النيل في مدينة طيبة القديمة (الأقصر)، عند مدخل الخليج الجاف المؤدي للدير البحري شمال مقابر العساسيف.
ذراع أبو النجا استخدمها المصري القديم كمدينة جنائزية في الأسرة السابعة عشر، ويرجح وجود مقبرة أمنحتب الأول في المنطقة نفسها وهي المقبرة ANB، كما ضمت مقابر لكبار رجال الإمبراطورية المصرية خلال عصر الدولة الحديثة.
وخلال الفترة القبطية شيد المسيحيون ديرًا لهم، وهو دير البخيت، فوق أنقاض المقابر الفرعونية بتلك المنطقة.
أهم مقابر منطقة ذراع أبو النجا
وهي موجودة على الضفة الغربية لنهر النيل، قبالة مدينة الأقصر في مصر، هذا غير المقابر الملكية المشهورة الموجودة في وادى الملوك ووادى الملكات، فيه مقابر تانية، في العادة بتتسمى مقابر النبلاء، و دي أماكن دفن رجالة الحاشية الملكية الجامدين والأشخاص المهمين في المدينة زمان.
جبانة العساسيف
مقبرة ANB: ويعتقد أنها لأمنحتب الاول والملكة أحمس نفرتاري، مقبرة 13 بطيبة: والخاصة بشورى رئيس حملة مبخرة الإله آمون، ومقبرة 255 بطيبة والخاصة بروى الكاتب الملكي بمدن حورمحب وامون، ومقبرة نفرحتب: واللي عثر فيها على بردية بولاق 18
مقابر طيبة الجنائزية
مقابر طيبة الجنائزية
وهي موجودة على الضفة الغربية لنهر النيل، قبالة مدينة الأقصر في مصر، هذا غير المقابر الملكية المشهورة الموجودة في وادى الملوك ووادى الملكات، فيه مقابر تانية، في العادة بتتسمى مقابر النبلاء، و دي أماكن دفن رجالة الحاشية الملكية الجامدين والأشخاص المهمين في المدينة زمان.
جبانة العساسيف
هي جبانة على الضفة الغربية لنهر النيل في طيبة (الأقصر)بصعيد مصر، وهي تقع في الخليج الجاف المؤدي إلى الدير البحرى جنوب جبانة ذراع ابو النجا.
والعساسيف تحتوي على مقابر من الأسرات 18 و 25 و 26 ، والتي تغطي الفترة من 1550إلى 525 قبل الميلاد عبر الأسرات الثلاث.
مدينة طيبه الجنائزية
والعساسيف تحتوي على مقابر من الأسرات 18 و 25 و 26 ، والتي تغطي الفترة من 1550إلى 525 قبل الميلاد عبر الأسرات الثلاث.
مدينة طيبه الجنائزية
وهي المنطقة الممتدة بطول البر الغربي لنهر النيل في مواجهة مدينة طيبة القديمة (الاقصر حاليًا) بصعيد مصر والتي تضم مقابر العديد من ملوك الدولة الحديثة وعدد من المعابد الجنائزية والنُصب التذكارية وقصور ملوك تلك الحقبة الزمنية من تاريخ مصر القديمة، والمنطقة بأكملها موقعًا للتراث العالمي من سنة 1979.
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