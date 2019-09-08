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اسعار الحديد اليوم 8-9-2019

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 09:20 ص
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اسعار الحديد اليوم 8-9-2019
اسعار الحديد اليوم
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اسعار الحديد 
يعتبر الحديد واحد من اهم المعادن التي يشيع استخدامها في مصر وفي دول العالم لما له من اهية كبيرة في عمليات البناء والتشييد خاصة في ظل الطفرة العمرانية التى يشهدها العالم، ولاكن هناك بعض المعايير التى غالبا ما تؤثر على اسعار الحديد في السوق المحلى في مصر ومن اهم هذه المعايير والذي يشهد حالة من التخبط خلال الوقت الحالى هو خام البيليت العالمى والذي تشهد اسعار انخفاضا ملحوظا اثر على السعر المحلى للحديد الذي شهد انخفاضا كبيرا في الاسواق وننشر فيما يلي احر التحديثات الطارئة على اسعار الحديد في السوق المحلى اليوم وجاءت الاسعار في السوق المصري على النحو التالى:
 
اسعار الحديد اليوم  
وصلت حجم التراجع الذي شهده سعر الحديد نحو 200 جنيها للطن الواحد، بينما وصل سعره على المستوى العالمي إلى نحو 410 دولار للطن عالميا، وذلك بعد ان ارتفع سعره بنحو 7 دولارات للطن على المستوى العالمى، حيث سجل سعر حديد المصريين 11 ألفًا و800 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 11 ألفًا و900 جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و850 جنيها، وحديد عطية 11 ألفًا و800 جنيه، كما سجل سعر حديد بشاي 11 ألفا و850 جنيها، وحديد المراكبي 11 ألفا و750 جنيها للطن، أما حديد سرحان فسجل 11 ألفا و650 جنيها للطن، بينما حديد المعادي سجل 11 ألفا و550 جنيها للطن.

توقعات أسعار الحديد في مصر 
تباينت توقعات الكثير من الخبراء والمحليين في مجال البناء والتشييد بشأن مستقبل أسعار الحديد خلال هذا العام، معتمدين في ذلك على حالة الاستقرار التى يشهدها السوق وثبات حالة العرض والطلب، خاصة في ظل التحركات الصينية الجديدة في حربها التجارة مع الولايات المتحدة الامريكية.

سعر خام البيليت العالمي
استقرت اسعار خام البيليت عند معدلات 120 دولار للطن خلال تعاملات الفترة القلية الماضية، وذلك بعد تراجع مبيعات الشركات بشكل كبير خلال تعاملات الفترة القليلة الماضية  حيث تشحن شركة التعدين ما يقرب 270.5 مليون طن من خام الحديد خلال الـ12 شهرًا المنتهية خلال شهر يونيو المنصرم،  مسجلة انخفاض من مستوى 273.2 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي.

اسعار الحديد اليوم في مصر 

  اسم الشركة

المنتج

اعلى سعر

اقل سعر

حديد عز

عز

11900 جنيه

11880 جنيه

حديد المصريين

المصريين

11900 جنيه

11880 جنيه

حديد بشاى

بشاى

11800 جنيه

11800 جنيه

الوطنية للطلب

الوطنية

11850 جنيه

11830 جنيه

حديد عطية

عطيه

11850 جنيه

11800 جنيه

حديد المراكبي

المراكبي

11800 جنيه

11800 جنيه

حديد الكومى

الكومى

11750 جنيه

11740 جنيه

حديد المعادى

المعادى

11600 جنيه

11600 جنيه

حديد بيانكو

بيانكو

11550 جنيه

11500 جنيه

حديد العشرى

العشري

11550 جنيه

10150 جنيه

حديد اكتوبر

اكتوبر

11525 جنيه

10150 جنيه

حديد الجارحى

الجارحى

11525 جنيه

9750 جنيه

حديد الوطنية

الوطنية

10100 جنيه

9750 جنيه

حديد اركو

اركو

10100 جنيه

9750 جنيه

حديد مصر ستيل

مصر ستيل

9800 جنيه

11650 جنيه

حديد الجيوشي

الجيوشي

11650 جنيه

11650 جنيه

 


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