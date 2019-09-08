مذيعة تلفزيونية: ميجان ماركل لا تليق بالأسرة الملكية (فيديو)

أهانت المذيعة التلفزيونية كاتي هوبكنز، دوقة ساسكس ميجان ماركل، في لقاء مع برنامج "60 دقيقة".





وقالت "هوبكنز" في البرنامج المذاع على القناة التاسعة للتلفزيون البريطاني إن ميجان منافقة ولا تليق بالعائلة الملكية.





وأضافت "هوبكنز" أن البريطانيين سئموا من نفاق ميجان، التي توعظ الناس دائمًا وخاصة في موضوعات الحفاظ على البيئة وفي الوقت نفسه تستقل هي طائرات خاصة.





ولفتت إلى إن ميجان تطالب الجميع بالحفاظ على خصوصياتها وتقوم هي بنشر تفاصيل حياتها بشكل مستمر على وسائل التواصل الاجتماعي.





وتحدثت عن ملابسها أيضًا، مؤكدة أن ميغان لا تُجيد اختيار أزياء مناسبة، وكانت فقط تريد الحصول على حبيب من المشاهير كالأمير هاري؛ لأنها شخص غير مهم على الإطلاق، وحققت مبتغاها ولكنها لا تزال إنسانة منافقة.





وأثارت التصريحات رد فعل عنيف من قبل الجمهور؛ الذي تضامن مع ميغان، مؤكدين أن وجهة نظر المذيعة لا تمثل رأي البريطانيين.