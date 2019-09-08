مذيعة تلفزيونية: ميجان ماركل لا تليق بالأسرة الملكية (فيديو)
الأحد 08/سبتمبر/2019 - 09:56 ص
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وكالات
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أهانت المذيعة التلفزيونية كاتي هوبكنز، دوقة ساسكس ميجان ماركل، في لقاء مع برنامج "60 دقيقة".
وقالت "هوبكنز" في البرنامج المذاع على القناة التاسعة للتلفزيون البريطاني إن ميجان منافقة ولا تليق بالعائلة الملكية.
وأضافت "هوبكنز" أن البريطانيين سئموا من نفاق ميجان، التي توعظ الناس دائمًا وخاصة في موضوعات الحفاظ على البيئة وفي الوقت نفسه تستقل هي طائرات خاصة.
ولفتت إلى إن ميجان تطالب الجميع بالحفاظ على خصوصياتها وتقوم هي بنشر تفاصيل حياتها بشكل مستمر على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتحدثت عن ملابسها أيضًا، مؤكدة أن ميغان لا تُجيد اختيار أزياء مناسبة، وكانت فقط تريد الحصول على حبيب من المشاهير كالأمير هاري؛ لأنها شخص غير مهم على الإطلاق، وحققت مبتغاها ولكنها لا تزال إنسانة منافقة.
وأثارت التصريحات رد فعل عنيف من قبل الجمهور؛ الذي تضامن مع ميغان، مؤكدين أن وجهة نظر المذيعة لا تمثل رأي البريطانيين.
معلومات لا تعرفها عن ميجان ماركل
ولدت ميجان ماركل 4 أغسطس من العام 1981 هي ممثلة أمريكية سابقة وفاعلة جمعوية، منذ عام 2011 وماركل تُجسد شخصية رايتشل زين في السلسلة الدرامية سوتس، كما أنها معروفة بدور العميل الخاص ايمي جيسوب في فيلم الخيال العلمي فرينج، وكانت قد عملت سابقًا لحسابهم الخاص فن الخط.
ماركل كانت على علاقة مع الأمير هاري منذ يونيو 2016. وقد أعلن الثنائي عن العلاقة التي تجمع بينهما في 27 نوفمبر 2017 حيث أقاما حفل الخطوبة في نفس اليوم، كما أفصحا أنهما ينويان الزواج بحلول فصل ربيع عام 2018.
وبعد حفل الخطوبة؛ أعلنت ماركل أنه أنها تعتزم اعتزال التمثيل مباشرة بعد حفل زفافها، كما أعربت أنها ستحاول تكريس وقتها لعائلتها ولأعمالها الإنسانية.
تزوجت من الأمير هاري في 19 مايو 2018. رزقت ميجان ماركل دوقة ساسكس بعد زواجها من الأمير هاري بطفل ذكر في مايو 2019 ، تم تسميته ارتشي ماونتباتن ويندسور.
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