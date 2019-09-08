الأهلي السعودي: رفضنا نور الدين أمرابط

تحدث الأمير منصور بن مشعل المشرف العام عى كرة القدم داخل نادي أهلي جدة، عن حقيقة الأخبار والتقارير الإعلامية، التي قالت أن إدارة النصر السعودي قد عرضت اللاعب الدولي المغربي نور الدين أمرابط على نادي أهلي جدة، ولكن إدارة الأهلي قد رفضت حدوث الصفقة في الصيف الماضي دون الكشف عن أسباب حدوث ذلك.









الأمير منصور بن مشعل، قال في تصريحات تليفزيونية بعد سؤاله عن الأمر: "في الحقيقة، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أحمد الصائغ قد تواصل معي، وأخبرني في بداية الموسم، أن عبد الرحمن الحلافي تحدث معه بشأن انتقال اللاعب سلمان المؤشر لنادي النصر مقابل حصول نادي أهلي جدة على خدمات المغربي الدولي نور الدين أمرابط".









وأكمل "بن مشعل" تصريحاته الإعلامية المثيرة، ليؤكد أن عبد الرحمن الخلافي، قد تواصل معه بشكل شخصي، وطلب منه الموافقة على إنتقال سلمان المؤشر إلى صفوف نادي النصر، وعرض عدة أسماء من النادي النصراوي للدخول في صفقة تبادلية، ولكن مدرب النادي الأهلي برانكو قد رفض حدوث هذه الصفقة، وظل متمسكًا ببقاء اللاعب سلمان المؤشر ضمن صفوف نادي أهلي جدة.









وعند سؤاله عن اللاعبين الذي تم عرضهم على النادي الأهلي من قبل النصر الطامح في الحصول على خدمات لاعب النادي الأهلي السعودي، سلمان المؤشر، قال الأمير منصور بن مشعل، أنه لا يتذكر الأسماء بدقة، ولكن أحد أهم هؤلاء اللاعبين كان نور الدين أمرابط، والذي يقدم مستوى طيب رفقة نادي النصر منذ قدومه إلى الدوري السعودي في بداية الموسم الماضي.



