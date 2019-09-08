انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم الأحد 8-9-2019

أسعار الذهب اليوم:



وسجلت اسعار الذهب عيار 18 تراجعا من 618.86 جنيهًا للجرام إلي 600 جنيهًا، والذهب "عيار 21" تراجع من 722 جنيهات إلي 700 جنيهًا، وسعر الذهب "عيار 24" تراجع من نحو 800 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب5600 جنيها.





اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة بدون مصنعية:



ويبلغ سعر الذهب اليوم عيار 12: 395 إلى 400 جنيها

سعر الذهب اليوم عيار 14: 460 إلى 465 جنيها

سعر الذهب اليوم عيار 18: 595 إلى 600 جنيها

سعر الذهب اليوم عيار 21: 695 إلى 700 جنيها

سعر الذهب اليوم عيار 22: 731 إلى 730 جنيها

سعر الذهب اليوم عيار 24: 795 إلى 800 جنيها

سعر الذهب اليوم الاونصة: 24.809 إلى 24.880 جنيها

سعر الذهب اليوم الجنيه الذهب: 5،809 إلى 5،600 جنيها



- اسعار الذهب تتراجع 12 جنيهًا أمس الجمعة



وكانت اسعار الذهب المحلي أمس تراجعت وواصلت التراجع ليصل مجمل الخسائر في منتصف التعاملات لـ 12 جنيهًا، بعد الهبوط المفاجئ في أسعار الذهب العالمية بسب عودة المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة لحل خلافتهم التجارية.



- هل سينخفض سعر الذهب؟.. شعبة المجوهرات تجيب



قال إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة تجارة المصوغات والمجوهرات بالغرفة التجارية، إن أسعار الذهب تحركت اليوم في نطاق أكبر من 1.5%، لافتًا إلى أن ذلك يعتبر رقمًا كبيرًا.



وأضاف واصف، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنه من الطبيعي أن يحدث تحرك لأسعار الذهب يوم الجمعة؛ لأنه نهاية الأسبوع، ويتم إغلاق الحسابات المفتوحة به.



وأشار إلى أن المستثمرين في البورصات العالمية كانوا ينتظرون تقرير الفيدرالي الأمريكي، ومناقشات الجانب الأمريكي والصيني، لافتًا إلى أنه يعتبرها فترة جني الأرباح، متوقعًا أن يقى الوضع على ما هو عليه بالنسبة للفائدة في الدولار الأمريكي، وبالتالي يعود الذهب للارتفاع البسيط.



وأكد نائب رئيس شعبة تجارة المصوغات والمجوهرات بالغرفة التجارية، أن الانخفاض حدث نتيجة الترقب وجني الأرباح، لافتًا إلى أن الذهب ما زال عند نقطة مقاومة قوية، مؤكدًا أن الذهب ما زال في طريقه للارتفاع وليس الانخفاض.





وأوضح أن الذهب ما زال متماسكًا، ولا يوجد أي اتجاه لانخفاضه، منوهًا بأن ما حدث من تراجع للأسعار اليوم شيء طبيعي ويحدث في نهاية الأسبوع.





وذكر نائب رئيس شعبة تجارة المصوغات والمجوهرات بالغرفة التجارية، أن أسعار الذهب تتغير في مصر كل ربع ساعة أو نصف ساعة؛ لأنها تعتمد على البورصات العالمية.





وتابع أنه كان هناك ركود في أسعار الذهب في فترة عيد الأضحى، ولكنها انكسرت في الأيام الماضية، وأصبح هناك وعي استثماري لدى المستهدف المصري، لافتًا إلى أن هناك محافظات بها حركة ركود ومحافظات أخرى حركة البيع بها كثيرة، مؤكدًا أنه شيء طبيعي.



سجلت أسعار الذهب اليوم، تراجعًا في سعر الذهب، بعد التراجعات المفاجئة في أسعارها بقيمة 12 جنيها في جرام الذهب، بالمقارنة بأسعار الأمس.