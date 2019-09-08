انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم الأحد 8-9-2019
الأحد 08/سبتمبر/2019 - 08:35 ص
Advertisements
بسام عبدالحميد
Advertisements
Advertisements
سجلت أسعار الذهب اليوم، تراجعًا في سعر الذهب، بعد التراجعات المفاجئة في أسعارها بقيمة 12 جنيها في جرام الذهب، بالمقارنة بأسعار الأمس.
أسعار الذهب اليوم:
وسجلت اسعار الذهب عيار 18 تراجعا من 618.86 جنيهًا للجرام إلي 600 جنيهًا، والذهب "عيار 21" تراجع من 722 جنيهات إلي 700 جنيهًا، وسعر الذهب "عيار 24" تراجع من نحو 800 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب5600 جنيها.
اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة بدون مصنعية:
ويبلغ سعر الذهب اليوم عيار 12: 395 إلى 400 جنيها
سعر الذهب اليوم عيار 14: 460 إلى 465 جنيها
سعر الذهب اليوم عيار 18: 595 إلى 600 جنيها
سعر الذهب اليوم عيار 21: 695 إلى 700 جنيها
سعر الذهب اليوم عيار 22: 731 إلى 730 جنيها
سعر الذهب اليوم عيار 24: 795 إلى 800 جنيها
سعر الذهب اليوم الاونصة: 24.809 إلى 24.880 جنيها
سعر الذهب اليوم الجنيه الذهب: 5،809 إلى 5،600 جنيها
- اسعار الذهب تتراجع 12 جنيهًا أمس الجمعة
وكانت اسعار الذهب المحلي أمس تراجعت وواصلت التراجع ليصل مجمل الخسائر في منتصف التعاملات لـ 12 جنيهًا، بعد الهبوط المفاجئ في أسعار الذهب العالمية بسب عودة المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة لحل خلافتهم التجارية.
- هل سينخفض سعر الذهب؟.. شعبة المجوهرات تجيب
اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة بدون مصنعية:
ويبلغ سعر الذهب اليوم عيار 12: 395 إلى 400 جنيها
سعر الذهب اليوم عيار 14: 460 إلى 465 جنيها
سعر الذهب اليوم عيار 18: 595 إلى 600 جنيها
سعر الذهب اليوم عيار 21: 695 إلى 700 جنيها
سعر الذهب اليوم عيار 22: 731 إلى 730 جنيها
سعر الذهب اليوم عيار 24: 795 إلى 800 جنيها
سعر الذهب اليوم الاونصة: 24.809 إلى 24.880 جنيها
سعر الذهب اليوم الجنيه الذهب: 5،809 إلى 5،600 جنيها
- اسعار الذهب تتراجع 12 جنيهًا أمس الجمعة
وكانت اسعار الذهب المحلي أمس تراجعت وواصلت التراجع ليصل مجمل الخسائر في منتصف التعاملات لـ 12 جنيهًا، بعد الهبوط المفاجئ في أسعار الذهب العالمية بسب عودة المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة لحل خلافتهم التجارية.
- هل سينخفض سعر الذهب؟.. شعبة المجوهرات تجيب
قال إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة تجارة المصوغات والمجوهرات بالغرفة التجارية، إن أسعار الذهب تحركت اليوم في نطاق أكبر من 1.5%، لافتًا إلى أن ذلك يعتبر رقمًا كبيرًا.
وأضاف واصف، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنه من الطبيعي أن يحدث تحرك لأسعار الذهب يوم الجمعة؛ لأنه نهاية الأسبوع، ويتم إغلاق الحسابات المفتوحة به.
وأشار إلى أن المستثمرين في البورصات العالمية كانوا ينتظرون تقرير الفيدرالي الأمريكي، ومناقشات الجانب الأمريكي والصيني، لافتًا إلى أنه يعتبرها فترة جني الأرباح، متوقعًا أن يقى الوضع على ما هو عليه بالنسبة للفائدة في الدولار الأمريكي، وبالتالي يعود الذهب للارتفاع البسيط.
وأكد نائب رئيس شعبة تجارة المصوغات والمجوهرات بالغرفة التجارية، أن الانخفاض حدث نتيجة الترقب وجني الأرباح، لافتًا إلى أن الذهب ما زال عند نقطة مقاومة قوية، مؤكدًا أن الذهب ما زال في طريقه للارتفاع وليس الانخفاض.
وأوضح أن الذهب ما زال متماسكًا، ولا يوجد أي اتجاه لانخفاضه، منوهًا بأن ما حدث من تراجع للأسعار اليوم شيء طبيعي ويحدث في نهاية الأسبوع.
وذكر نائب رئيس شعبة تجارة المصوغات والمجوهرات بالغرفة التجارية، أن أسعار الذهب تتغير في مصر كل ربع ساعة أو نصف ساعة؛ لأنها تعتمد على البورصات العالمية.
وتابع أنه كان هناك ركود في أسعار الذهب في فترة عيد الأضحى، ولكنها انكسرت في الأيام الماضية، وأصبح هناك وعي استثماري لدى المستهدف المصري، لافتًا إلى أن هناك محافظات بها حركة ركود ومحافظات أخرى حركة البيع بها كثيرة، مؤكدًا أنه شيء طبيعي.
Advertisements
- "شعبة المصوغات": الأحداث الإرهابية أصابت سوق الذهب بالركود
- عاجل.. الذهب يخسر 4 جنيهات فى تعاملات اليوم وتوقعات باستمرار حالة التراجع
- رئيس شعبة المصوغات يكشف حقيقة ارتفاع اسعار الذهب
- أسعار الذهب المحلي في نهاية التعاملات اليوم الخميس 28/3/2019
- سعر الذهب المحلى اليوم الجمعة 29-3-2019 في سوق الصاغة وأسباب تراجعه وتوقعات سعرية جديدة
- سعر الذهب المحلى في سوق الصاغة اليوم السبت 30-3-2019 ح- بداية التعاملات الصباحية
- هل سينخفض سعر الذهب؟.. شعبة المجوهرات تجيب (فيديو)
- تعرّف على سعر الذهب اليوم 7-9-2019 بعد انخفاض 12 جنيهًا
- تفاوت أسعار الذهب اليوم السبت 7 سبتمبر 2019 في محافظات وجة قبلي
المزيد عن: الذهب بمحلات الصاغة أسعار الذهب تتراجع أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب بمحلات الصاغة أسعار الذهب بمحلاتتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر