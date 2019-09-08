فيديو رقص ابنة عمرو دياب يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي!

واجتاح الفيديو الذي نشرته كنزي، عبر حسابها بموفع الصور والفيديوهات الشهير "إنتسجرام" مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أبدى الكثيرون إعجابهم بالفيديو.

وفي يوليو الماضي شارك المطرب عمرو دياب، جمهوره عبر مواقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، بصورة له بجوار ابنته جنا للاحتفال بعيد ميلادها.

بالإضافة الى أن ألبوم عمرو دياب 2019 يشهد تعاونا مع عدد من الشعراء منهم صابر كمال، وأحمد المالكي، وأيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، وخالد تاج والملحنين محمد رحيم، وحميد الشاعري موزعًا موسيقيا للألبوم.

يذكر أن ألبوم عمرو دياب 2019 تصدر مؤشر البحث جوجل، والذى ينتظره عشاق الهضبة، وهو يحمل اسم "أنا غير"، والذى يتوقع الكثير أن يكون ألبوما مختلفا.

قدم الهضبة عدد كبير من أغانيه الشهيرة التي اشعلت آجواء ختام أقوى سهرات صيف 2019 بالساحل الشمالي منها "الليلة" ،"بحبه" ،"قمرين"، "ده لو اتساب"، "راجع"، "أجمل عيون"، "وياه"، "معاك قلبي"،"يتعلموا"،"العالم الله"،"نغمة الحرمان"،"أول يوم في البعد"، "راجعين"، "ايام وبنعيشها".

حرص عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير على ترك أماكن الـ VIP المخصصة لهم والتفوا حول خشبة المسرح لمشاركة نجمهم المفضل وصلات الغناء والرقصات المتتالية التي لم تنقطع طوال الحفل منه السيناريست تامر حبيب وفرح كريمة المحامي الشهير أشرف عبد العزيز وخطيبها المهندس مصطفى أبوالنصر.

كما طرح الهضبة عمرو دياب، الفترة الأخيرة اغنية "يوم تلات" ضمن ألبومه الجديد وأثارت الاغنية جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي وكتبها الشاعر تامر حسين.

وطرح الهضبة "أنا غير" ضمن ألبومه الجديد من خلال موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والذي يحمل نفس الاسم.

وعلى جانب آخر استطاعت أغنية المطرب عمرو دياب الجديدة "أنا غير" حصد عدد مشاهدات ضخم فور طرحها، حيث تمكنت من تسجيل أكثر مليوني مشاهدة حتى الآن.

كما قدم "الليلادي"، "كان طيب،" مابلاش نتكلم في الماضي"، "ميال"، "شوقنا"،" خلينا لوحدينا" و"يتعلموا" .. بالاضافة الى أغنيتة الجديدة "يوم تلات" التي أشعلت المزيد من آجواء البهجة والاثارة خاصة لدي الفتيات.





أغنية "يوم تلات" نجحت فور طرحها في حصد مشاهدات الجمهور، ونيل إشاداتهم، حيث علق البعض: "الأغنيه دي لة اتعملت كليب هتبقي تحفة"، "محدش يقدر يتوقع عمرو دياب من ٣٠ سنة وكل يوم بيعمل جديد ودايمًا متجدد ومتألق ومواكب كل الأجيال"، " يا هضبة إيه الجمال ده كل أغانيه أحلى من التانية".





وتعد أغنية «يوم تلات» هي ثالث أغاني الألبوم الجديد التي سيطرحها الهضبة على سبيل الدعاية لالبومه بعد «بحبه» من كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحي وتوزيع أسامة الهندي، و «أنا غير» وتحمل نفس اسم الألبوم من كلمات أحمد مرزوق وألحان محمد يحيى وتوزيع أسامة الهندي.





يأتي ذلك في الوقت الذي أحيا فيه النجم الكبير عمرو دياب، حفلا كبيرا منذ أيام، في الميوزك أرينا بمدينه العلمين الجديدة، وأشعل "الهضبة" حماس جمهوره الذي احتشد بالآلاف لمتابعة حفله الأول في الساحل الشمالي هذا العام.



