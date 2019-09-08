بعد نجاح "عروس بيروت".. هكذا عاد ظافر العابدين لـ"تحت السيطرة"! (صور)





هاشتاج "#عروس_بيروت"



تصدر هاشتاج "#عروس_بيروت"، قائمة الأكثر تداولا عبر موقع "تويتر"، والذي تباينت من خلاله الآراء حول استنساخ المسلسل اللبناني مشاهده من النسخة التركي.



ويرى البعض أنه لا مشكلة فى اللجوء إلى فورمات أجنبية حتى وإن كان تركيا، بينما يتساءل آخرون عن جدوى تحويل المسلسل التركي "عروس اسطنبول" إلى نسخة مطابقة حتى فى بعض الأسماء، والديكورات والأحداث.



سبب الضجة



وأثار المسلسل اللبناني "عروس بيروت"، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرض حلقته الثالثة، إذ أنه يواجه اتهاما باستنساخ مشاهده من نسخته التركية "عروس اسطنبول"، الذي عرض في عام 2017.





اتهامات باستنساخ المسلسل



واستنكر مهاجمو مسلسل "عروس بيروت"، والذي بدأ عرضه على فضائية "إم بي سي 4" من بداية شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، عملية الاستنساخ الكامل، كما استنكر الكثيرون الدبلجة التي تتم على بعض أصوات بعض النجوم في المسلسل.





وتمكن متابعون للمسلسل من رصد عدد من المشاهد المنسوخة بشكل كامل من النسخة التركية.





تشابه اسماء شخصيات المسلسلين



وكشف عدد من المشاهدين الذين سبق وأن تابعوا النسخة التركية "عروس اسطنبول"، أن حتى اسم البطلة "ثريا" التي تجسدها الممثلة اللبنانية كارمن بصيبص، لم يتغير، فيما طرأ تغيير بسيط على اسم البطل من "فاروق" إلى "فارس"، الذي يجسده الممثل التونسي ظافر العابدين.





فريق عمل "عروس بيروت"



ومسلسل "عروس بيروت" من بطولة ظافر العابدين وكارمن بصيبص وتقلا شمعون ومحمد الأحمد وضحى الدبس وجو طراد وفارس ياغي وجاد أبو علي ومرام علي ومارى تيريز معلوف ورانيا سلوان ونور علي وأيمن عبد السلام وفايق عرقسوسي ولينا حوارنة ومي صايغ وليا مباردي وعلاء الزغبي وسامي أبو حمدان وجينيفر عازار.





أحداث المسلسل



تدور أحداث المسلسل، علاقة حب تجمع بين "فارس"، الابن البكر لعائلة ضاهر، الذي يلعب دوره ظافر العابدين، و"ثريا" (كارمن بصيبص) المطربة التي تولت خالتها رعايتها إثر وفاة والديها.







شاركت الفنانة نيللي كريم، صور تجمعها بالفنان ظافر العابدين بعد نجاح مسلسله "عروس بيروت" وذلك خلال لقاء جمعهما ومازحت الجمهور وذكرتهم بمشاركتهم شوية في مسلسل "تحت السيطرة" منذ عدة سنوات.وقامت نيللي، بمشاركة الصور علي حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "انستجرام ومازحت الجمهور انه هرب من عروس بيروت ليعود لتحت السيطرة".وكان قد شارك ظافر العابدين في مسلسل "عروس بيروت" وأشار في تصريحات صحفية أن ثاتي هذه الأسباب عرض المسلسل خارج السباق الرمضاني إذ ان العابدين اعتاد على مدى سبع سنوات تقديم أعمالاً رمضانية".وأكد أن قصة المسلي وطريقة الكتابة والشخصيات والانتاج ككل وفريق العمل كلها عوامل شجعته على خوض التجربة.