هند صبري تتألق في ختام فينسيا وتطير لتورنتو لحضور العرض العالمي الأول لـ"نورا تحلم"
الأحد 08/سبتمبر/2019 - 02:01 ص
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تألقت النجمة هند صبري في حفل ختام مهرجان فينسيا السينمأئي الدولي برداء أسود اللون من تصميم azzisndosta وستايلست ياسمين عيسى وحذاء من aquazzura وحقيبة لrogerviver و صفف شعرها شارلوت بريفيل وجيوفاني فينتورا لصالح اراماني بيوتي و مجوهرات من نادين للمجوهرات و ساعة من ماركة I watchesarabia لتخطف هند الاضواء كما خطفتها طوال أيام المهرجان باطلالات مميزة.
وكانت هند قد شاركت ضمن لجنة تحكيم افلام العمل الاول في المهرجان والتي منحتها جائزتها للفيلم السوداني ستموت في العشرين.
وفازت صبري بجائزة مؤسسة الصحفيات الايطاليات وتسلمتها في حفل كبير.
عرض "نورا تحلم" في مهرجان تورنتو السينمائي
على صعيد أخر تسافر النجمة هند صبري اليوم الأحد ٨ أغسطس من مدينة فينسيا الإيطالية الى مدينة تورنتو الكندية لحضور العرض العالمي الأول لفيلمها التونسي "نورا تحلم" والذي سيتم عرضه يوم الاثنين ٩ من سبتمبر الجاري .
الفيلم يشارك في الإختيار الرسمي لقسم إستكشاف في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي الذي يعتبر ضمن أهم خمسة مهرجانات في العالم حاليا.
ويشارك هند في حضور العرض العالمي الأول للفيلم كل من مخرجته هند بن جمعة ومنتجيه عماد مرزوق واكلكتيك وفرانسوا دارتمار والفنان لطفي العبدلي.
وسيقام العرض الثاني للفيلم يوم ١١ من سبتمبر الجاري.
لتواصل هند تألقها الدولي بعد مشاركتها ضمن لجنة تحكيم مسابقة العمل الأول في مهرجان فينسيا السينمائي الدولي.
نورا تحلم من إخراج التونسية هند بوجمعة في أول أعمالها.
وهو فيلم روائي طويل من بطولة هند صبري ولطفي العبدلي بمشاركة كل من حكيم بومسعودي، إيمان شريف، جمال ساسي وسيف الضريف. "ومن إنتاج شركة بروباغندا -عماد مرزوق.
أحداث فيلم "نورا تحلم"
وتلعب هند شخصية نورا بطلة الفيلم المستوحى من قصة حقيقية، ونورا تنتمي للطبقة الكادحة في تونس ومعاناتها اليومية مع سجن زوجها، والمضايقات التي تتعرض لها بسبب تاريخه الإجرامي، وعلاقتها لأطفالها وزوجها كيف تتغير مع خروج زوجها من سجنه.
على صعيد أخر يواصل فيلمي الممر والفيل الأزرق تحقيق نجاحا نقديا وجماهيريا كبيرا خصوصا مع تجاوز الممر لحاجز الـ٧٥ مليون جنيه ايرادات منذ عرضه وتحقيق الفيل الازرق ٢ الايرادات تجاوزت ال٩٠ مليون جنيه في رقم غير مسبوق في تاريخ السينما العربية والمصرية.
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