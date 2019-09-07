انفجار منزل العائلة بخميس مشيط بسبب مخلفات
السبت 07/سبتمبر/2019 - 11:52 م
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الفجر السعودي
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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، بأنه في تمام الساعة 6:45 من مساء اليوم السبت، باشرت الجهات الأمنية بمحافظة خميس مشيط بلاغًا عن انفجار في فناء منزل شعبي مكون من دور واحد يقع بقرية مجعل الجنوبي التابعة لمركز تندحة؛ ما نتج عنه وفاة مواطن وإصابة زوجته وابنه بإصابات بليغة.
وأضاف أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى، واتضح عند انتقال الجهات المختصة أن الانفجار في الموقع يحتوي على مخلفات من بينها مواد متفجرة، ولا تزال التحقيقات جارية لاستقصاء كل الملابسات.
واتضح عند انتقال الجهات المختصة أن الانفجار في الموقع يحتوي على مخلفات من بينها مواد متفجرة، ولا تزال التحقيقات جارية لاستقصاء كافة الملابسات.
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