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عاجل - اندريسكو تقهر سيرينا ويليامز وتتوج ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس

السبت 07/سبتمبر/2019 - 11:54 م
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عاجل - اندريسكو تقهر سيرينا ويليامز وتتوج ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس
اندريسكو وسيرينا
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الفجر الرياضي
 
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توجت الكندية بيانكا فانيسا اندريسكو بأول لقب جراند سلام في تاريخها، بعد فوزها ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس، على حساب المصنفة الأولى الأمريكية سيرينا ويليامز بمجموعتين دون رد.

وحسمت اندريسكو المجموعة الأولي لصالحها بنتيجة 6 - 3، ثم فازت في المجموعة الثانية بنتيجة 6 - 1 لتتمكن من حصد أول لقب جراند سلام في تاريخها.

بيانكا أندريسكو من مواليد 16 يونيو 2000 في ميسيساغا هي لاعبة كرة مضرب كندية بدأت مسيرتها كمحترفة سنة 2017 تلعب باليد اليمنى وتحتل حالياً المرتبة رقم. 25 (يوليو 1, 2019) في تصنيف رابطة محترفات كرة المضرب، أعلى تصنيف لها في الفردي كان المركز الـ 22 في سنة 2019. أعلى تصنيف لها في الزوجي كان المركز الـ 148 في سنة 2017.

وقدمت أندريسكو بطولة رائعة منذ بداية البطولة حتي التتويج باللقب على حساب سيرينا ويليامز.
 
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