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ولي العهد يبحث هاتفيا مع الرئيس الفرنسي أوضاع الشرق الأوسط

السبت 07/سبتمبر/2019 - 11:36 م
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ولي العهد يبحث هاتفيا مع الرئيس الفرنسي أوضاع الشرق الأوسط
ولي العهد السعودي
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الفجر السعودي
 
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تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم، من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.


وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات السعودية الفرنسية، والتأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وبحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة من أجل أمن واستقرار المنطقة.

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