واشنطن ترحب بنشر قوات دانماركية شمال شرق سوريا لقتال داعش

رحبت الولايات المتحدة، بإعلان الدانمارك نشر قوات عسكرية شمال شرق سوريا لدعم القتال ضد عناصر تنظيم داعش الارهابى .

ونقلت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية عن المتحدث باسم البنتاجون جوناثان هوفمان قوله "إن واشنطن ترحب بنشر القوات الدانماركية بغرض المشاركة فى الأعباء والمسئوليات المتعلقة بمهمة التصدى لعناصر المسلحة لداعش فى سوريا التى تعتبر مهمة جليلة".

وقال هوفمان - فى بيان أصدره بهذا الصدد - إن الشركاء الدانماركيين سوف يعملون بالتعاون مع القوات الامريكية التى مازالت باقية شمال شرق سوريا لدعم الأمن والاستقرار هناك.

داعش في سوريا

في الأشهر الأخيرة شنّ التنظيم سلسلة هجمات استهدفت القوات الكردية خاصة في معاقله السابقة في شمال سوريا وشمال شرقها.





وفي 23 مارس أُعلن سقوط "الخلافة" التي أعلنها التنظيم في عام 2014 وذلك بعد طرده من آخر معقل له في شرق سوريا إثر هجوم شنّته قوات سوريا الديمقراطية التي تتألف في قسمها الأكبر من مقاتلين أكراد والمدعومة من التحالف الدولي.





لكنّ التنظيم لا يزال حاضراً من خلال مقاتلين و"خلايا نائمة" منتشرين في عدد من مناطق البلاد. ومؤخّراً أفاد تقرير لوزارة الدفاع الأميركية بأن التنظيم "يعاود الظهور" في سوريا.





ويعود آخر هجوم تبنّاه التنظيم إلى 7 أغسطس حين قُتل خمسة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال في تفجير سيارة مفخخة في القحطانية بمحافظة الحسكة السورية الخاضعة لسيطرة الأكراد.

وكان وزير الخارجية الدانماركى جيبه كوفود قد أعلن - أمس - إن الإسهام العسكرى الجديد للقوات الدانماركية ضد داعش لن يقتصر على العمليات القتالية وحدها، لكنه سيشمل التحرك على عدة جبهات من أجل نشر الاستقرار والأمن، علاوة على خلق أوضاع إيجابية فى المناطق المجاورة لأوروبا على المدى البعيد .