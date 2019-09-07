"رونالدو" يُبدع.. البرتغال يفوز على صربيا 4-2 في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020 (فيديو)

نجح المنتخب البرتغالي في الفوز على منتخب صريبا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم السبت، على ملعب "النجم الأحمر" معقل البرتغال، بالجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثانية، في إطار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".





وسجل لاعب الوسط ويليام كارفالو الهدف الأول للبرتغال مستغلًا هفوة حارس المرمى بعد سقوط الكرة من يده ليضها في الشباك لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.



وفي الشوط الثاني، أضاف المهاجم جونزالو جويديس الهدف الثاني لبرازيل أوروبا في الدقيقة 58 بتسديدة قوية على حدود منطقة الجزاء بعد مراوغة ناجحة، وسجل المدافع ميلنكوفيتش سريعًا الهدف الأول لصريبا من ركلة ركنية.

وأحرز كريستيانو رونالدو الهدف الثالث للبرتغال في الدقيقة 80 من عمر اللقاء بعد انفراد صريح مع الحارس صربيا ليضعها ببراعة في الشباك ، وسجل ألكساندر ميتروفيتش هدف صربيا الثاني في الدقيقة 85 بتصويبة قوية من على حدود منطقة الجزاء، وبعد دقيقة واحدة من هدف صربيا الثاني يجل بيرناردو سيلفا الهدف الرابع للبرتغال في الدقيقة 86، لينتهي اللقاء بنتيجة 2/4 لبرازيل أوروبا.





ورفع منتخب البرتغال بطل أوروبا رصيده إلى 5 نقاط من 3 مباريات محتلًا المركز الثاني بفارق 8 نقاط خلف أوكرانيا المتصدرة، والتي خاضت 5 مباريات، فيما توقف رصيد صربيا عند 4 نقاط في المركز الرابع، ويحتل منتخب ليتوانيا المركز الأخير برصيد 1 نقطة وحيدة.



تشكيل البرتغال لمباراة صربيا:

وبدء منتخب البرتغال بطل أوروبا مباراته أمام منتخب صربيا بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: روى باتريسيو. خط الدفاع: سيميدو - فونتى - برونو فيرنانديز - جيريرو. خط الوسط: روبن دياز - كارفاليو - برناردو سيلفا - دانيلو. خط الهجوم: جيديش - كريستيانو رونالدو.

تشكيل صربيا لمباراة البرتغال، كالتالي:-

وبدء منتخب صربيا مباراته أمام البرتغال "برازيل أوروبا" بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: ماركو دميتروفيتش.

خط الدفاع: روكافينا - أوروس سبايتش - نيكولا ميلينكوفييتش - ألكساندر كولاروف.

خط الوسط: فيليب كوستيتش - نيمانيا ماكسيموفيتش - ساشا لوكيتش - ألكسندر ميتروفيتش.

الهجوم: دوشان تاديتش - لوكا يوفيتش.





شاهد.. ملخص مباراة البرتغال وصريبا اليوم:-



