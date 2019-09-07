حسام عاشور يحكي كواليس انضمامه للأهلي حتى المشاركة مع الفريق الأول



وقال في تصريحات تلفزيونية :"`ذهبت إلى النادي الأهلي مترين ولم أوفق، وفي المرة الثالثة الكابتن أسامة عرابي وقع اختياره علي".



وأضاف :"بعدما طلب مني التواجد مجددًا لم أجده ووجدت الكابتن بدر رجب ووقع اختياره علي هو الأخر".



وتابع :"اخترت النادي الأهلي لأني أهلاوي منذ الصغر وكنت أتابع مباريات الفريق في الدوري".



وواصل :"بعد الموافقة ظن والدي أنني سأرحل بعد عدة تدريبات لكن الحمد لله أكملت مشواري، ثم توفى والدي وقادت والدتي المسيرة".



وزاد :"أخدت على عاتقي أن أنجح وأستمر في مسيرتي، على الرغم من الرهبة الكبيرة بعد دخول النادي الأهلي".



وواصل :"تدربت مع الكابتن محمود صالح، كنت ألعب معه ظهير أيمن، وأحمد سمير فرج ومحمد عبد السلام كانا يلعبا في مركز خط الوسط".

وأضاف :"الكابتن محمود صالح طلب مني اللعب في مركز خط الوسط ومن هنا بدأت أأقلم نفسي على هذا المركز".



وزاد :"انضميت للفريق الأول لأول مرة عندما جاء مانويل جوزيه المدير الفني لفريق الكرة وجاء جوزيه لمشاهدة لاعبين أخرين وفي النهاية وقع اختياره عليٍ، وقال لهم هذا اللاعب يلعب الكرة السهلة، ومن هنا بدأت المسيرة مع الفريق الأول".



وتابع :"شخصية مانويل جوزيه كانت قوية ولو أحد غيره كان من الممكن أن يتم أحد اللاعبين بدلًا مني، كما أنه مدرب ذكي ويعلم جيدًا مفتاح كل لاعب وهو سبب في نجاحنا معه".



وأردف :"عقب متابعة مانويل جوزيه لنا أبلغني الكابتن أحمد ماهر بأنني سوف ألتحق للفريق الأول".



وأكمل :"الانتقال للعب في الفريق الأول حلم وأمر مختلف تمامًا عن مرحلة الناشئين، وبعد مقابلة مانويل جوزيه في أول يوم لم يعرفني وقال لي لو أردت الاستمرار في الفريق الأول عليك أن تفعل في الفريق الأول، ما تفعله في الناشئين".



وأتم حديثه :"أول ما اتدربت مع الفريق الأول كنت "باكل النجيلة" ولم أعود للناشئين مرة أخرى".



روى حسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تفاصيل انضمامه إلى القلعة الحمراء، في مرحلة الناشئين.