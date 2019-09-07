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نشرة الفجر الرياضي: نيمار يخون برشلونة مجددًا.. وصلاح على رادار عملاقي إسبانيا.. وأول ضحايا فايلر في الأهلي

السبت 07/سبتمبر/2019 - 11:24 م
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نشرة الفجر الرياضي: نيمار يخون برشلونة مجددًا.. وصلاح على رادار عملاقي إسبانيا.. وأول ضحايا فايلر في الأهلي
نشرة الفجر الرياضي
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يُقدم لكم موقع "الفجر الرياضي"، نشرة أخبار رياضية تفصيلية لجميع أحداث اليوم، حيث نرصد لكم جميع الأخبار الرياضية العربية والعالمية ، بالإضافة إلى نتائج المباريات والأخبار التي تهم جميع مُتابعي كرة القدم.

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