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فرنسا تقهر ألبانيا برباعية وتتصدر مجموعتها في تصفيات اليورو

السبت 07/سبتمبر/2019 - 11:24 م
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فرنسا تقهر ألبانيا برباعية وتتصدر مجموعتها في تصفيات اليورو
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الفجر الرياضي
 
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نجح المنتخب الفرنسي في تحقيق فوز عريض، على نظيره منتخب ألبانيا بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم لحساب المجموعة الثامنة لتصفيات بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020.

 

وجاءت أهداف اللقاء عن طريق هدفين لكينجسلي كومان نجم بايرن ميونخ الألماني، وهدف لجيرو لاعب تشيلسي، وهدف بتوقيع إيكوني ، بينما جاء هدف ألبانيا الوحيد عن طريق سوكول سيكاليتشي من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة.

 

وبهذا الفوز يتصدر المنتخب الفرنسي المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة، إلى جانب كل من أيسلندا وتركيا بنفس عدد النقاط.

 

وحقق المنتخب الفرنسي بطل العالم فوزه الرابع في دور المجموعات مقابل هزيمة واحدة.

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