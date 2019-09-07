"البنوك" تستكمل غدًا صرف مستحقات شهادات قناة السويس

تستكمل، غدًا الأحد، البنوك المصدرة لشهادات قناة السويس صرف مستحقات شهادات قناة السويس لأصحابها، بعدما بدأت في صرفها منذ يوم الخميس الماضي.





وقال وزير المالية محمد معيط، إن وزارة المالية ارسلت أموال شهادات قناة السويس للبنك المركزي الذي قام بتوزيعها على البنوك التى طرحت تلك الشهادات.

وتابع "معيط" خلال تصريحات صحفية على هامش ندوة لمجلس الأعمال المصري الكندي بحضور معتز رسلان رئيس المجلس، "إنة يطمئن المصريون على أموالهم المودعة في شهادات قناة السويس، ويستطيعون البدء في صرفها من قبل البنوك في المواعيد المحددة لذلك، واستثمارها في شراء عقار أو إعادة شراء شهادات استثمارية.

وكان قد طرحت اربعة بنوك هما البنك الأهلى، وبنك مصر، وبنك قاهرة، وبنك قناة السويس، نيابة عن هيئة قناة السويس شهادات استثمار بعائد 12% ثم ارتفع إلى 15.5% ؛ لتمويل حفر قناة السويس الجديد، قام بشرائها نحو 1.1 مليون عميل بإجمالى قيمة 64 مليار جنيه مرتفعة نحو 4 مليار جنيه عن مستهدفات البنوك.

ومن جانبهما قالت البنوك الأربعة المصدرة للشهادات، ستقدم عدد من الأوعية الأدخارية التى تناسب الموطنون لوضع أموالهم فيها.

ويتوقع عدد كبير من الخبراء، إعادة ضخ تلك الأموال في شراء شهادات استثمار جديدة لأنها الاستثمار الأكثر أمانًا ويعطي عائد دوري، رغم تراجع اسعار الفائدة على تلك الشهادات.

وخفضت معظم البنوك العائد على شهادات استثمارتها بنحو 1%إلى 1.50% بعدما أعلن البنك المركزي خفض اسعار الفائدة على الأيداع والاقتراض بنسبة 1.5% لأسباب ارجعها السيطرة على معدلات التضخم.

كان الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة أكد على ارسال أموال شهادات هيئة قناة السويس إلى البنوك للبداء في توزيعها على أصحابها.





وأوضح" ربيع" أن تلك المستحقات بلغت 59 مليار جنيه، بجانب 2.3 مليار جنيه فوائد الشهادات عن اخر 3 شهور.



