Luca Marinelli يحصد جائزة أفضل ممثل في مهرجان فينسيا السينمائي

استطاع الفنان Luca Marinelli أن يحصد جائزة افضل ممثل في حفل ختام الدورة الـ 76 من مهرجان فينسيا السينمائي الدولي، وحقق Luca Marinelli الجائزة المبري عن دوره في فيلم Martin Eden di Pietro Marcello.







