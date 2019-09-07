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Luca Marinelli يحصد جائزة أفضل ممثل في مهرجان فينسيا السينمائي

السبت 07/سبتمبر/2019 - 10:58 م
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Luca Marinelli يحصد جائزة أفضل ممثل في مهرجان فينسيا السينمائي
Luca Marinelli
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الفجر الفني
 
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استطاع الفنان Luca Marinelli أن يحصد جائزة افضل ممثل في حفل ختام الدورة الـ 76 من مهرجان فينسيا السينمائي الدولي، وحقق Luca Marinelli الجائزة المبري عن دوره في فيلم Martin Eden di Pietro Marcello.


ويعد مهرجان فينسيا السينمائي الدولي من أعرق المهرجانات السينمائية وأكثرها تميزًا حول العالم، وعادة ما توصف البندقية بأنها وجهة لاستشراف مستقبل الأفلام الحائزة على الجوائز.
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