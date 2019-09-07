أحمد موسى: "الإخوان ربربوا في السجون"



وتابع: "الإرهابى حازم ابو اسماعيل زاد 40 كيلو في السجن وكمان صفوت حجازي زاد في الوزن"، موجهًا حديثه لهم قائلًا: "بطلوا أكل.. مش عشان ببلاش".



وفي وقت سابق، أشاد الإعلامي بحكم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، اليوم السبت، الذي جاء بمعاقبة 11 متهمًا بالسجن بقضية “اقتحام الحدود الشرقية”.



وصدر القرار في حق كل من محمد بديع، ورشاد البيومي، ومحيي حامد، ومحمد سعد الحسيني، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وسعد الحسيني، ومصطفى الطاهر، ومحمود زناتي، وحازم فاروق، وأبوعوف يوسف.



وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبرتشرين الثاني قبل الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، بـ”إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد”، وقررت إعادة محاكمتهم”.



كشف الإعلامي أحمد موسى، عن صحة قيادات جماعة الإخوان داخل السجون، لافتًا إلى أن مصلحة السجون تتعامل مع عناصر الجماعة وفقا للوائح والقوانين.وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء السبت إن الإخوان مكانهم السجن ويعلمون كيف يتعاملون معه، لافتًا إلى أن السجناء من الجماعة الإرهابية يحصلون على كافة حقوقهم داخل السجن.وأشار إلى أن إدارة السجون تعامل الإخوان في السجن معاملة إنسانية، وتراعي الله فيهم رغم أنهم في قضية اقتحام حدود، وإذا كانت المحاكمة في دولة أخرى كان سيتعاملون معهم بشكل مختلف.واستطرد قائلًا: "لو عايز تشوف المعاملة الحقيقية للإخوان داخل السجون شوفوهم النهاردة في جلسة النطق بالحكم في قضية اقتحام الحدود الشرقية.. خدود الإخوان ربربت من كتر الأكل، وكل عناصر الإخوان المتواجدة في السجون أوزانهم زادت.. الإرهابي البلتاجى في السجن أفضل من الإخوان المتواجدين في تركيا.. ده منظر ناس مريضة دول ربربوا في السجن، والعريان زاد في الوزن".