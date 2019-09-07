رئيس ساحل العاج يصل جدة
السبت 07/سبتمبر/2019 - 10:01 م
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الفجر السعودي
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وصل الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت دي فوار، مساء السبت، إلى جدة.
وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الوزير المرافق الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطّان ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوت دي فوار عبدالله بن حمد السبيعي ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد بن سعد العتيبي ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.
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