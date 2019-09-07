ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رئيس ساحل العاج يصل جدة

السبت 07/سبتمبر/2019 - 10:01 م
Advertisements
رئيس ساحل العاج يصل جدة
Advertisements
طباعة
الفجر السعودي
 
Advertisements
وصل الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت دي فوار، مساء السبت، إلى جدة. 

 وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الوزير المرافق الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطّان ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوت دي فوار عبدالله بن حمد السبيعي ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد بن سعد العتيبي ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.




Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: وصول رئيس ساحل العاج جدة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مبارايات ودية
البرازيل
2
x
انتهت
2
كولومبيا
كوستاريكا - أساسي
1
x
انتهت
2
أوروجواي - أساسي
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
0
x
انتهت
3
المكسيك
مصر- الأولمبي
0
x
20.00
0
السعودية - الأولمبي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
فرنسا
0
x
20:45
0
ألبانيا
تركيا
0
x
20:45
0
أندورا
صربيا
0
x
20:45
0
البرتغال
إنجلترا
4
x
20:45
0
بلغاريا