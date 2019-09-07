تثير الجدل مجددا.. جنا عمرو دياب ترقص داخل ملهى ليلي (فيديو وصور)

أثارت جنا ابنة عمرو دياب، حالة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت عدة صور لها مع أحد أصدقائها، خلال رحلة تنزه في إسبانيا.









تمزح مع صديقتها في ملهى ليلي

وظهرت جنا عمرو دياب، في أحد الفيديوهات التي نشرتها وهي تلهو مع أصدقائها داخل ملهى ليلي (ديسكو)، وترقص وتمزح مع إحدى صديقاتها وتصرخ على نغمات الأغاني الصاخبة، لتثير جدلًا واسعًا بين متابعيها.









كما شاركت ابنة عمرو دياب، جمهورها صورًا سابقة من إسبانيا إذ تقضى عطلتها مع والدتها زينة عاشور وأشقائها كنزي وعبدالله.





مليون مشاهدة لـ أغنية "أنا غير"

وطرح عمرو دياب، أغنية "أنا غير" التي تحمل اسم ألبومه الجديد، وحققت أكثر من مليون مشاهدة، و من المقرر أن يطرح عمرو دياب أغنية جديدة من ألبومه الأسبوع المقبل.





تعرضت جنا، لهجوم من مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لما يحويه الفيديو من مشاهد اعتبروها غير مناسبة لمرحلة المراهقة التي تعيشها، وأنها تختار إطلالات لا تناسب سنها، وكانت أغلب التعليقات التي تلقتها جنا تنتقد اختياراتها غير الموفقة، على حسب وصف الكثيرين، كما قام بعض الأشخاص بتوجيه بعض الشتائم لها ولوالدها.



يذكر أن جنا عمرو دياب، لديها موهبة في الغناء باللغة الإنجليزية.





أعمال عمرو دياب المستقبلية ويستعد "الهضبة" عمرو دياب، خلال الأيام المقبلة، لطرح ألبومه الجديد "أنا غير"، والذي طرح منه عدداً من الأغاني خلال الفترة الماضية، بعد أن أحيا حفلاً غنائياً كبيراً باليونان، وكانت تتواجد معه الفنانة دينا الشربيني، وقدمت معه عدداً من وصلات الرقص على عدد من أغانيه المميزة.



وكان عمرو دياب قد أبدى إعجابه بمسلسل "زي الشمس"، الذي قامت ببطولته دينا الشربيني، بحسب تعبيرها في عدد من البرامج، وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية، من بينهم: سوسن بدر، أحمد صلاح السعدني، ريهام عبدالغفور، جمال سليمان، وغيرهم من نجوم الدراما، ومن تأليف مريم نعوم، وإخراج كاملة أبو ذكري، وسامح عبدالعزيز؛ الذي تولى إخراج المسلسل؛ بعد أن اعتذرت كاملة أبو ذكري عن عدم إخراجه.







عمرو دياب ينعى والدة تامر حسين

عمرو دياب ينعى والد مؤلف "يوم تلات": خالص عزائي لصديقي03:52 م | الخميس 05 سبتمبر 2019كتب: وكان "الهضبة" عمرو دياب، قدى نعى والد الشاعر تامر حسين الذي غيّبه الموت الخميس الماضي، وكتب على تويتر: "خالص عزائي لصديقي الشاعر تامر حسين لوفاة والده، رحمة الله وأدخله فسيح جناته وألهم الأهل الصبر والسلوان".

وكان حسين أعلن وفاة والده عبر حسابه على فيس بوك، قائلا: "والدي حسين سعد إبراهيم في ذمة الله نسألكم الفاتحة والدعاء له ولأمواتنا جميعا بالرحمة والمغفرة، وخدنا العزاء على المقابر وشكر الله سعيكم".

خالص عزائي لصديقي الشاعر تامر حسين لوفاة والده، رحمه الله وادخله فسيح جناته والهم الأهل الصبر والسلوان.



