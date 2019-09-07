التموين تفتح معرض " أهلاً رمضان" بمحافظة الجيزة

قام علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، بافتتاح معرض “أهلاً مدارس” بمنطقة المطاحن بشارع فيصل بمحافظة الجيزة التى تنظمه الغرفة التجارية بالجيزة.

ويوفر المعرض العديد من منتاجات الزمة للعام الدراسي ومستلزمات الدراسية من شنط واقلام بأسعار زهيدة للموطنين.





و يأتى المعرض ضمن الـ 6 معارض التى تنظمها الغرفة بمحافظة الجيزة، تحت شعار “أهلاً مدارس”، بتخفيضات تتراوح ما بين 10 و50%.

وقال الدكتور على مصيلحى، إن المعرض يتضمن جميع مستلزمات المدارس والشنط المدرسية وغالبيتها من إنتاج الصناعة المصرية بأسعار مخفضة لا تقل عن 30% لتخفيف العبء على المواطنين.

ومن جانبة كشف عبد الناصر رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إنه يشارك فى المعرض أكثر من 42 عارضاً يمثلون شركات كبرى بالسوق تعرض منتجاتها من مستلزمات المدارس بجميع أنواعها وأشكالها وأحجامها.

وشهد المعرض اقبال كبير من قبل الموطنون لشراء مستلزمات الدراسية.

مد معرض اهلًا مدارس إلى 10 سبتمبر:

وقررت وزارة التموين مد معارض اهلا مدار إلى 10 سبتمبر المقبل

وقال الوزير، في بيان الجمعة، إن الوزارة سعدت بحالة الرضا من المواطنين على المعرض، حيث أشادوا بالخصومات وتنوع الأدوات المكتبية والمدرسية، وجودة المنتج والسعر المرضي لهم.

وكان الوزير، أشار في افتتاح "أهلًا مدارس" إلى أهمية دور العارضين في تحقيق الهدف المرجو من المعرض، وأن مستلزمات المدارس يحتاجها كل منزل وأسرة، ولابد وأن تكون بأسعار مناسبة.