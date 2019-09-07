تعليق مثير من جوردي ألبا حول فشل صفقة نيمار

تحدث النجم الدولي الإسباني جوردي ألبا، الظهير الأيسر لفريق برشلونة الإسباني، على تعثر المفاوضات بين النادي الكتالوني ونظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، بشأن صفقة البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، والذي ارتبط اسمه بالعودة إلى كامب نو خلال الميركاتو الصيفي المنصرم، ولكن فشلت الأمور.

وأشارت التقارير إلى أنه قد انضم الدولي الإسباني الكبير جوردي ألبا إلى عدد من لاعبي برشلونة الذين علقوا على عدم قدوم نيمار دا سيلفا إلى البارسا، حيث قال اللاعب: "هل تشعر بخيبة أمل لعدم التعاقد مع نيمار ؟ لا.. أنا سعيد بالفريق الذي نملكه".





وواصل: "نيمار لاعب رائع وهو أحد أفضل اللاعبين في العالم ولكنه لاعب لنادي باريس سان جيرمان، ولا أعرف ما الذي حدث مع مسؤولي الفريقين، ولا أعرف التفاصيل حول العملية ولكن أنا سعيد جداً بالفريق الذي لدينا".



