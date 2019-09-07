سفيرنا بالمغرب يكشف تفاصيل جديدة عن وفاة عالم مصري بمراكش

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كشف أشرف إبراهيم، سفير مصر في المغرب، تفاصيل وفاة العالم المصري النووي أبو بكر عبد المنعم رمضان في ظروف غامضة، بأحد الفنادق في المغرب، قائلًا إنه تلقى اتصالًا من السلطات المغربية يوم الخميس يفيد بوفاة العالم، وتم الاتفاق على إنهاء الإجراءات.



وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم السبت، أن العالم كان لا يستطيع التنفس ويحتاج إلى أكسجين، والطبيب أكد أنه لديه أزمة قلبية حادة وتم نقله إلى المستشفى، وقبل وصوله للمستشفى كان توفى.



وأشار سفير مصر في المغرب، إلى أن تقرير المستشفى يؤكد أنه توفى بسكتة قلبية نتيجة لأزمة قلبية حادة، وأنه وفقًا لتقرير تشريح الجثة سبب الوفاة يرجع إلى تعرضه لـ"سكتة قلبية".



وأوضح السفير المصري، أنه يتم حاليًا استكمال الإجراءات، وبعدها سيتم نقل الجثمان إلى مصر مساء الإثنين أو مساء الثلاثاء، وسيتم التعامل معه مثله مثل أي عالم مصري.



وتوفي العالم المصري النووي أبو بكر عبد المنعم رمضان في ظروف غامضة، بأحد الفنادق بمدينة مراكش في المغرب.



ومن الجدير بالذكر أن السفارة المصرية في المغرب، تتابع أسباب الوفاة منذ اللحظة الأولى، وتعمل حاليًا على إنهاء إجراءات الوفاة حتى يعود الجثمان إلى أرض الوطن.



يذكر أن النيابة العامة في المغرب أمرت بتشريح جثة العالم المصري أبو بكر عبد المنعم للوقوف على أسباب الوفاة المفاجأة، وأكد قرير تشريح الجثة أن العالم توفى نتيجة سكتة قلبية حادة إثر تعرضه لأزمة قلبية حادة أدت إلى وفاته قبل وصوله إلى المستشفى لتلقي العلاج.



العالم المصري أبو بكر عبد المنعم، كان متواجدًافي المغرب؛ لحضور ورشة عمل تنظمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تعقد من بداية الشهر الجاري، وتتحدث عن التلوث البحري.



وتنسق وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، مع الجانب المغربي، لمتابعة الإجراءات الإدارية، ومتابعة إجراءات نقل العالم المصري أبو بكر عبد المنعم إلى مصر.



الرقابة النووية الإشعاعية، أصدرت بيانًا، عن وفاة الدكتور أبو بكر عبد المنعم، موضحة أن شارك في ورشة المغرب، والمقامة في الفترة بين 2 لـ 6 سبتمبر الجاري في مدينة مراكش بالمغرب.

