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فابيو كابيلو: لوكاكو ليس مهاجمًا من طراز عالي

السبت 07/سبتمبر/2019 - 08:30 م
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فابيو كابيلو: لوكاكو ليس مهاجمًا من طراز عالي
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عمر عبدالعزيز
 
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أشار المدرب الإيطالي الكبير فابيو كابيلو، المدير الفني السابق للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى، أن النجم البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب إنتر ميلان الإيطالي ليس مهاجما من الطراز العالمي.

وخلال تصريحات صحفية عن كابيلو نقلها موقع "فوتبول إيطاليا" اليوم السبت: "لوكاكو لاعب جيد ويتمتع بحركة مميزة، سجل هدفين أحدهما من ركلة جزاء والآخر بخطأ من حارس المرمى، هو لاعب مفيد، لكنه ليس من الطراز العالمي".

وتحدث كابيلو في سياق متصل عن الجناح الدولي التشيلي أليكسيس سانشيز لاعب الإنتر الجديد: "هو يتمتع بإمكانيات جيدة في بعض المناطق من الملعب، ويمكنه أن يحدث الفارق إذا أراد ذلك، فهو يشبه إلى حد كبير ما فعله فرانك ريبيري لصالح فيورنتينا عندما دخل الملعب من مقاعد البدلاء أمام نابولي، فيمكنه استخدام سرعاته".

ومن الجدير بالذكر أنه قد انضم سانشيز إلى إنتر ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لمدة موسم على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

واستطرد كابيلو في تصريحاته عن الدوري الإيطالي: "الفريق الذي أثار إعجابي كان يوفنتوس في الشوط الأول ضد نابولي، وصدمت من مستوى دفاع الأخير، لكن باقي الفرق لعبت بشكل جيد في الجولة الأولى وسيئ في الثانية".

وكان لوكاكو قد انتقل إلى إنتر ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادماً من مانشستر يونايتد مقابل 80 مليون يورو، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ النادي، وقد وقع لوكاكو (26 عاما) عقدا يمتد 5 مواسم مع إنتر ينتهي في صيف 2024.
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