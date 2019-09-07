اسعار الذهب تعمق خسائرها.. وعيار 21 يسجل 795 جنيه للجرام

عمقت أسعار الذهب من خسائرها، اليوم السبت، بعدما شهدت تراجع منذ يوم الجمعة بسب هبوط الأسعار العالمية.

وقال متعاملون في أسواق الذهب، إن الأسعار شهدت انخفاضًا بقيمة تتراوح بين 5 إلى 6 جنيهات في الجرام اليوم بعدما كانت قد تراجعت أمس بقمية 12 جنيه في الجرام بمتوسط محلا الصاغة.

أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة اليوم :

وبلغ سعر الذهب "عيار 18 " نحو 595 جنيه للجرام من 600 جنيه للجرام، وسجل سعر "العيار 21 " 795 جنيه للجرام مقابل 700 جنيه الأمس، وتراجع سعر "عيار 24 "جرام من 800 جنيه إلى 795 جنيه.

أسباب تراجع أسعار الذهب :

وتأثرت تراجع أسعار الذهب محليًا بهبوط السعر العالمي بنحو 1% بعد تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي الذي أكد أنه لا يتوقع ركود الأقتصاد الامريكي وهو الذي لا يدفعهم لخفض أسعار الفائدة.

وأنهى الذهب العالمي تعاملات أمس عند مستويات 1507.35 دولار للأوقية، منخفضا 0.77 %.