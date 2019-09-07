اسعار الذهب تعمق خسائرها.. وعيار 21 يسجل 795 جنيه للجرام
عمقت أسعار الذهب من خسائرها، اليوم السبت، بعدما شهدت تراجع منذ يوم الجمعة بسب هبوط
الأسعار العالمية.
وقال متعاملون في أسواق الذهب، إن الأسعار شهدت انخفاضًا بقيمة تتراوح
بين 5 إلى 6 جنيهات في الجرام اليوم بعدما كانت قد تراجعت أمس بقمية 12 جنيه في
الجرام بمتوسط محلا الصاغة.
أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة اليوم :
وبلغ سعر الذهب "عيار 18 " نحو 595 جنيه للجرام من 600 جنيه
للجرام، وسجل سعر "العيار 21 " 795 جنيه للجرام مقابل 700 جنيه الأمس،
وتراجع سعر "عيار 24 "جرام من 800 جنيه إلى 795 جنيه.
أسباب تراجع أسعار الذهب :
وتأثرت تراجع أسعار الذهب محليًا بهبوط السعر العالمي بنحو 1% بعد
تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي الذي أكد أنه لا يتوقع ركود الأقتصاد الامريكي
وهو الذي لا يدفعهم لخفض أسعار الفائدة.
وأنهى الذهب العالمي تعاملات أمس عند مستويات 1507.35 دولار للأوقية، منخفضا
0.77 %.
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية :
الوحدة
سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24
800 إلى 795
عيار 22
750 إلى 730
عيار 21
698 إلى 695
عيار 18
700 إلى 600
عيار 14
470 إلى 467
عيار 12
399 إلى 395
الاونصة
24.809 إلى 24.880
الجنيه الذهب
5,809 إلى 5,600
الكيلو
797.714 إلى 800.000
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
الوحدة
جنيه مصرى
دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24
806.58جنيه
48.86$
سعر الذهب عيار 22
739.37جنيه
44.79$
اسعار الذهب عيار 21
705.78جنيه
42.75$
اسعار الذهب عيار 18
604.95جنيه
36.64$
سعر الذهب عيار 14
470.51جنيه
28.5$
سعر الذهب عيار 12
403.29جنيه
24.43 $
سعر الذهب عيار 9
302.47 جنيه
18.32 $
اسعار أوقية الذهب
25,085 جنيه
1,520 $
اسعار جنيه الذهب
5,646 جنيه
342.02 $
اسعار كيلو الذهب
806,584 جنيه
49,859 $
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصري
اليوم
عيار 24
عيار 21
عيار 18
عيار 14
عيار 12
5 سبتمبر
800 جنيه
700 جنيه
600 جنيه
476 جنيه
400 جنيه
4 سبتمبر
825.13
722.01
618.86
481.33
412.57
3 سبتمبر
823.58
720.65
617.70
480.43
411.79
2 سبتمبر
814.41
712.65
610.82
475.08
407.21
1 سبتمبر
806.92
706.07
605.20
470.71
403.46
31 أغسطس
806.92
708.07
605.20
470.71
403.46
30 أغسطس
809.20
708.72
606.81
472.29
404.60
29 أغسطس
813.06
711.45
609.81
474.29
406.53
28 أغسطس
819.68
717.24
614.77
478.15
409.84
27 أغسطس
821.38
718.72
616.04
479.14
406.53
26 أغسطس
812.29
710.77
609.22
473.84
406.14
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