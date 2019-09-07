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اسعار الذهب تعمق خسائرها.. وعيار 21 يسجل 795 جنيه للجرام

السبت 07/سبتمبر/2019 - 08:19 م
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اسعار الذهب تعمق خسائرها.. وعيار 21 يسجل 795 جنيه للجرام
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عمقت أسعار الذهب من خسائرها، اليوم السبت،  بعدما شهدت تراجع منذ يوم الجمعة بسب هبوط الأسعار العالمية.

 

وقال متعاملون في أسواق الذهب، إن الأسعار شهدت انخفاضًا بقيمة تتراوح بين 5 إلى 6 جنيهات في الجرام اليوم بعدما كانت قد تراجعت أمس بقمية 12 جنيه في الجرام بمتوسط محلا الصاغة.

 

أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة اليوم :

وبلغ سعر الذهب "عيار 18 " نحو 595 جنيه للجرام من 600 جنيه للجرام، وسجل سعر "العيار 21 " 795 جنيه للجرام مقابل 700 جنيه الأمس، وتراجع سعر "عيار 24 "جرام من 800 جنيه إلى 795 جنيه.

 

أسباب تراجع أسعار الذهب :

وتأثرت تراجع أسعار الذهب محليًا بهبوط السعر العالمي بنحو 1% بعد تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي الذي أكد أنه لا يتوقع ركود الأقتصاد الامريكي وهو الذي لا يدفعهم لخفض أسعار الفائدة.

وأنهى الذهب العالمي تعاملات أمس عند مستويات 1507.35 دولار للأوقية، منخفضا 0.77 %.


متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية  :            

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

800 إلى 795

عيار 22 

750 إلى 730

عيار 21

698 إلى 695

عيار 18

700 إلى 600

عيار 14

470 إلى 467

عيار 12

399 إلى 395

الاونصة

24.809 إلى 24.880

الجنيه الذهب

5,809 إلى 5,600

الكيلو

797.714 إلى 800.000

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 806.58جنيه      

 48.86$

سعر الذهب عيار 22

 739.37جنيه

 44.79$

اسعار الذهب عيار 21

705.78جنيه       

42.75$

اسعار الذهب عيار 18

 604.95جنيه

36.64$

سعر الذهب عيار 14

470.51جنيه

28.5$

سعر الذهب عيار 12

403.29جنيه

24.43 $

سعر الذهب عيار 9

302.47 جنيه

18.32 $

اسعار أوقية الذهب

25,085 جنيه

1,520 $

اسعار جنيه الذهب

5,646 جنيه

342.02 $

اسعار كيلو الذهب

806,584 جنيه

49,859 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصري                                                      

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

5 سبتمبر

800 جنيه

700 جنيه

600 جنيه

476 جنيه

400 جنيه

4 سبتمبر

825.13

722.01

618.86

481.33

412.57

3 سبتمبر

823.58

720.65

617.70

480.43

411.79

2 سبتمبر

814.41

712.65

610.82

475.08

407.21

1 سبتمبر

806.92

706.07

605.20

470.71

403.46

31 أغسطس

806.92

708.07

605.20

470.71

403.46

30 أغسطس

809.20

708.72

606.81

472.29

404.60

29 أغسطس

813.06

711.45

609.81

474.29

406.53

28 أغسطس

819.68

717.24

614.77

478.15

409.84

27 أغسطس

821.38

718.72

616.04

479.14

406.53

26 أغسطس

812.29

710.77

609.22

473.84

406.14

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