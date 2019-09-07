"أريان أسكارايد" تحصد جائزة "كأس فولبي" كأفضل ممثلة بمهرجان فينيسيا السينمائي الـ 76

وترأس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية بالمهرجان، المخرجة الأرجنتينية "لوكريسيا مارتيل"، وضمت اللجنة من الأعضاء، المؤرخ السينمائي الكندي "بيرس هاندلينج"، والمخرجة الكندية "ماري هارون"، والممثلة الفرنسية " ستيسي مارتن"، والمصور السينمائي المكسيكي "رودريجو بريتو"، والممثل الياباني "شيني تسوكاموتو"، والمخرج الإيطالي "باولو فيريزي".



وكان ضمن أبرز الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية بمهرجان فينيسيا، فيلم النجمة ميرل ستريب الجديد The Laundromat، وهو فيلم درامي للمخرج ستيفن سودربرج، ويشارك في بطولته النجم الكبير الحاصل على الأوسكار جاري أولد مان، والنجم أنطونيو بانديراس والنجم جيفري رايت، وجيمس كرومويل، وشارون ستون.





وتدور أحداث الفيلم حول شخصية "إيلين" التي تجسدها ميرل ستريب، والتي تتورط خلال قضائها لعطلتها في العمل مع شركة قانون تتبع تعاملات مشبوهة وتقودها للملايين من ملفات الفساد المقترنة بعدد كبير من الأغنياء والسياسيين البارزين في العالم.



وفيلم "الجوكر"، للنجم الكبير خواكين فينيكس، ويعتبر الفيلم مشتق من شخصيات القصص المصورة لشركةDC COMICS ضمن عالم شخصيات باتمان وسوبرمان، ويشارك في بطولة الفيلم النجم الكبير روبرت دين ير و"زيزا بيتز"، و"فرانسيس كونوري".



وضمن المسابقة الرسمية أيضا، عرض فيلم Ema،وهو فيلم من دولة "تشيلي"، من إخراج "بابلو لاراين"، ويشارك في بطولته "ماريانا ندي جيرولامو"، و"كريستان سوراس"، وجيل جارسيا"، و"باولو جيانيني" و"سانتياجو كابريرا".





ويشارك في بطولته "ديفيد ثويليس" و"لوكس ويلسون" و"لايسلا دي أوليفيرا" و"روسيف سثرلاند" و"أليكساندر بورجيس".



وفيلم About Endlessness، للمخرج "روي أنديرسون"، وهو فيلم سويدي، ويشارك في بطولته، Lesley Leichtweis Bernardi وAnia Nova وGloria Ormandlaky، ويعتبر الفيلم متعدد اللغات حيث يتضمن مشاهد باللغات الألمانية والسويدية والنرويجية.



وفيلم "زا تروث" للمخرج الياباني "هيروكازو كوري إيدا" الذي كان الفيلم الافتتاحي لفعاليات "فينيسيا، ويشارك في بطولته كل من النجمة الفرنسية "كاترين دينوف"، والنجمة الفرنسية "جوليت بينوش"، والنجم الأمريكي "إيثان هوك".





ويعتبر هذا الفيلم الأول للمخرج "هيروكازو كوري إيدا"، الذي يخرجه خارج اليابان، وبلغة مختلفة عن اللغة اليابانية، وتدور أحداثه حول نجمة سينمائية كبيرة بفرنسا تعاني من مشكلات في علاقتها مع ابنتها الوحيدة بسبب شهرتها وعملها بالفن.





و فيلم Ad Astra، للنجم الكبير براد بت، ومن إخراج وتأليف وإنتاج المخرج "جيمس جاري".

ويشارك في بطولة الفيلم النجم تومي لي جونز، والنجم روث نيجا، والنجمة ليف تايلور، ودونالد سوثرلاند، وتدور أحداثه حول رائد فضاء، يخرج في مهمة انتحارية بالفضاء الخارجي للبحث عن والده الضائع وسط الفضاء بمهمة سابقة.





ومن أستراليا، شارك بالمسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا بدورته رقم 76، فيلم Babyteeth، وهو من إخراج "شانون ميرفي".





ويعد فيلم Babyteeth، عمل درامي كوميدي مقتبس من رواية تحمل الاسم نفسه للكاتبة Rita Kalnejais، ويشارك في بطولته "بن ميندلسون" و"إيساي ديفيس"، وتدور أحداثه حول رجل وزوجته يواجهان أزمة بسبب وقوع ابنتهما المريضة بشدة في الحب مع تاجر مخدرات مبتدئ.

وفيلم النجمة الكبيرة سكارليت جوهانسن الجديد Marriage Story، وهو من بطولة "ادام درافير" و"لورا ديرن" و"ألان أدلا"، ومن إخراج "نواه بومباش".





وتدور أحداث الفيلم حول مخرج وزوجته الممثلة، يتعرضان للعديد من الأزمات في حياتهم الشخصية والمهنية بسبب طلاقهما.



حصدت الممثلة القديرة "أريان أسكارايد" جائزة "كأس فولبي" التي تمنح لأفضل ممثلة ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته رقم 76 لعام 2019.