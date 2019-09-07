داني سيبايوس يُحرج زيدان

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن النجم الإسباني الشاب داني سيبايوس، لاعب ريال مدريد المعار لأرسنال الإنجليزي، قد استغل داني مرة أخرى الإستدعاء للمنتخب الوطني الإسباني، ليقدم مستويات رائعة.





وبعد الأداء المشرق الذي قدمه اللاعب في بطولة يورو تحت 21 عام، في مرحلة المدرب السابق لويس إنريكي، ترك اللاعب أداءً رائعًا، ومن ثم منحه روبرتو مورينو، المدرب التالي لإنريكي الفرصة في أول مباراة له كمدرب ضد رومانيا ولم يخيب ظنه،حيث صنع الهدف الثاني وحصل على ركلة جزاء سجلها القائد سيرجيو راموس.





وأضافت صحيفة "الآس" الإسبانية، أنه تظهر بداية الموسم أن مدريد كانت على صواب من خلال عدم بيع اللاعب هذا الصيف (إعارة جافة، أي بدون بند شراء مع أرسنال) ومع ذلك، كان هذا القرار أكثر من اللاعب منه للنادي، من ناحية أخرى، وضع اللاعب شرطًا للمغادرة: إعارة فقط ووافق ريال مدريد على شرطه بسبب الإيمان بموهبته.





وطلب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الريال، خروج سيبايوس على الرغم من أنه لم يتبق له سوى أربعة لاعبين فقط بخط الوسط (كاسميرو وكروس ومودريتش وفيدي) على الرغم من عدم ثقة زيدان، إلا أن سيبايوس يقاوم التخلي عن حلمه بالانتصار في ريال مدريد.





اختار آرسنال على توتنهام لأن إيمري تحدث معه وأسرته وأقنعهم أنه في الإمارات كان سيحظى بهذه الأهمية التي أرادها ، في الوقت الحالي، أثبتت الإعارة جدارتها برغم من أداءه القوي مع إسبانيا، أظهر أيضًا مستوى رائعًا في نادي لندن.



