معرض "أهلا مدارس" بشمال سيناء لتخفيف العبء عن المواطنين (فيديو)

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عرض برنامج "أخبار ten" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء السبت، تقرير مصور يرصد تفاصيل افتتاح معرض أهلا مدارس في محافظة شمال سيناء.



وقال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن المعرض افتتح من أول شهر سبتمبر، مضيفا أن المعرض هذا العام مختلف عن كل الأعوام السابقة من حيث الحجم، ونوعية المنتجات وكميات المعروض، وهذا كله يعود بالنفع على المواطن.



ومن ناحيته عقب عبدالعزيز مطر، رئيس الغرفة التجارية بشمال سيناء، خلال التقرير، أن المعرض يغطي مستلزمات المدارس بالكامل، منوها بأن المعرض هذا العام بالمحافظة هو الأكبر من تاريخ إنشاء المعارض في شمال سيناء.



هذا وقد افتتح محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبدالفضيل شوشة معرض "أهلا مدارس" ضمن مبادرة "كلنا واحد" بمدينة العريش، ويستمر المعرض لمدة شهر، ويشارك في المعرض أكثر من 90 عارض وشركة بيع جملة، حيث يتم توفير كافة المستلزمات الطبية، وبأسعار أقل من الأسواق الخارجية بنحو 40%.



ونتيجة الازدحام والإقبال الشديد من قبل المواطنين قرر وزير التموين والتجارة الداخلية مد معرض "أهلًا مدارس"،إلى يوم العاشر من سبتمبر الجاري.



ونوضح لكم خريطة توزيع المعرض في نحو 12 محافظة:

القاهرة

يفتح معرض أهلا مدارس بالقاهرة أبوابه للجمهور بداية من الأحد - 2 سبتمبر وحتى يوم 8 سبتمبر، بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بأرض المعارض بمدينة نصر.



الجيزة

تنطلق ٦ معارض أهلا مدارس بالجيزة أول سبتمبر، حيث يقام المعرض الرئيسي بشارع الملك فيصل على مساحة 2000 متر مربع، وستقام المعارض الأخرى بمراكز أوسيم، وكرداسة، والحوامدية.



دمياط

انطلق معرض أهلا مدارس في دمياط، بشارع الكورنيش أمام مكتبة مصر العامة على مساحة 600 مترا.



الإسماعيلية

يقام معرض أهلا مدارس بالإسماعيلية بمركز شباب الشيخ زايد على مساحة 600 متر مربع.



كفر الشيخ

انطلق معرض أهلا مدارس في كفر الشيخ في معرض غرفة كفر الشيخ التجارية لمدة 20 يوما.



القليوبية

تنطلق 3 معارض أهلا مدارس في القليوبية بمناطق بنها، والمؤسسة، والقناطر الخيرية، يوم سبتمبر المقبل.



أسيوط

انطلقا معرضين أهلا مدارس بالغرفة التجارية لأسيوط لمستلزمات المدارس بالتعاون مع مبادرة وزارة الداخلية "كلنا واحد".



بني سويف

انطلقت معارض أهلا مدارس في بني سويف في مدينة بني سويف ومدينة الواسطى.



الأقصر

تنطلق 4 معارض أهلا مدارس في مدينة الأقصر، ومدينة إسنا،ومدينة أرمنت، ومركز العديسات.



أسوان

يقام معرضين لـ أهلا مدارس في أسوان أول سبتمبر، في منطقتي أسوان وإدفو.



الشرقية

انطلق معرض أهلا مدارس بالشرقية في مدينة الزقازيق بالتعاون بين الغرفة التجارية ومبادرة كلنا واحد لوزارة الداخلية لتوفير المستلزمات المدرسية.



الغربية

انطلق معرض أهلا مدارس بالغربية على مساحة 900 متر مربع على أرض البوريفاج في طنطا.

