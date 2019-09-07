"النيابة العامة" تحقق في اعتداء شاب على موظفة فندق

مصدر مسؤول في النيابة العامة، مباشرة النيابة العامة إجراءات التحقيق في قضية الاعتداء على موظفة تعمل في أحد الفنادق، إذ تم تداول

مقطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه شاب يعتدي بالضرب على فتاة تعمل في أحد الفنادق

وشدد المصدر على أن النيابة العامة لن تتهاون في التصدي لمثل هذه التصرفات، والتحقيق مع كل من تقتضي المصلحة التحقيق معه، للوقوف على حيثيات القضية، وسرعة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للوصول إلى حقائق الأمور، وإحاطة التحقيقيات للحادثة من جميع جوانبها، والتصرف في هذا الشأن طبقاً لنظام الإجراءات

الجزائية.

وحول الحادث، كشفت المرأة التي رفضت ذكر اسمها، تفاصيل الواقعة، قائلة، إن شخصًا جاء ليسأل عن المساج، فأبلغته بأنه مغلق، إلا أنه لم يقتنع وعاد ليكرر السؤال، فأجبته بنفس الإجابة التي على إثرها رماني بلفظ لم أقبله فسكبت عليه كوب قهوة.

وأوضحت الموظفة أن الشخص انهال عليها بالضرب ورماها ببعض الموجودات في المكتب، قبل أن يتدخل الموظفون لإبعاده عنها، مشيرة إلى أنها تقدمت ببلاغ عن الواقعة التي بدأت الشرطة التحقيق فيها.





وكانت شرطة محافظة صبيا، التابعة لمنطقة جازان، تحفظت على نزيل بأحد فنادق صبيا، إثر حادث اعتداءه على موظفة استقبال بأحد فنادق المحافظة.

وحدث عراك بالأيدي بين النزيل والموظفة، أمس (الجمعة)، بعد نقاش أظهرته كاميرات المراقبة بالفندق.

من جانبها، قالت الموظفة إنه في مساء البارحة؛ دخل أحد المواطنين للفندق، وطلب استئجار غرفة فندقية، وطلب مني الصعود للغرفة معه لينظر إليها قبل الاستئجار.

وأضافت: "رفضت طلبه لعدم وجود عامل الفندق في ذلك الوقت، وطلبت منه الانتظار، ففاجأني بعبارات وقحة وسبّ أهلي، فلم أتحمل؛ ما دفعني لسكب كوب القهوة البارد عليه، وعلى الفور قام بضربي".

وطالبت الموظفة، الشرطة، بأخذ حقها بحسب النظام من النزيل، بعد ما تعرضت له أمام الجميع.