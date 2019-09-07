الإسكان : طفرة غير مسبوقه في مستويات التسكين بمحافظة سوهاج

كشف وزير الإسكان و المجتماعات العمرانية عاصم الجزار، عن أن محافظة سوهاج شهدت خلال الفترة الأخيرة طفرة فى مستويات التسكين، نظرا لتخصيص عدد من وحدات الإسكان الاجتماعى، وتسليمها لمستحقيها، وتشغيل عدد من المشروعات الخدمية المختلفة (تعليمي - طبى - رياضى - اجتماعى - غيرها).

وأكد " الجزار"خلال تصريحات صحفية على هامش زيارة للمحافظة، أنة وجة بتشغيل جميع المشروعات الخدمية بعد الانتهاء من تنفيذها، وإمكانية التعاون مع القطاع الخاص فى عملية التشغيل، وإتاحة أنشطة ومشروعات، توفر فرص عمل مختلفة، من أجل توفير عوامل جذب السكان، وزيادة معدلات التسكين بالمدينة.



وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدينة فى مختلف المجالات، والتواصل مع المستثمرين، وكذا الإعلان عن طرح وحدات سكنية بمشروع سكن مصر، من أجل توفير الوحدات السكنية بمختلف أنواعها بالمدينة، وقياس حجم الطلب من قبل المواطنين، مكلفا بإعداد نماذج معمارية محددة، لقطع الأراضى السكنية التى سيتم طرحها، وتكون ملزمة للفائزين بالأراضى، من أجل الحفاظ على المظهر الجمالى والطابع العمراني للمدينة.



تنفيذ 360 وحدة سكنية بمحافظة سوهاج ضمن مشروع الأسكان الأجتماعي:

ومن جانبة، كشف المهندس رجب سالمان عبدالرحيم، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، أنه جارٍ تنفيذ 360 وحدة سكنية بمشروع "الإسكان الاجتماعى"، بخلاف 7296 وحدة أخرى تم الانتهاء من تنفيذها.





وفيما يتعلق بتغذية المدينة بالمياه، قال المهندس رجب سالمان عبدالرحيم،بالنسبة للحل العاجل فقد تم تنفيذ 6 آبار جوفية بطاقة 200 م3/ساعة، وتم تنفيذ محطة مياه عاجلة بطاقة 7 آلاف م3/يوم، تم تشغيلها كجزء من الحل الدائم لتغذية المنطقة الصناعية ومنطقة المخازن وابنى بيتك 3، بجانب تنفيذ خزانين علويين سعة 500 م3 ضمن منظومة شبكة المياه الحالية، وتم التنسيق مع شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بسوهاج لإمداد المدينة بألف 1000 م3/يوم.



وأضاف رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة أن بخصوص التغذية الدائمة للمدينة بالمياه، فقد تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل المرحلة الأولى من محطة تنقية المياه داخل المدينة، بطاقة 35 م3/يوم، وجارٍ تنفيذ أعمال تصميم المرحلة الثانية من المحطة بطاقة 35 م3/يوم، وجارٍ طرح رافع التوسعات الجنوبية لتغذية منطقة التوسعات بالمياه بمساحة 9900 فدان تقريباً.



وأوضح المهندس رجب سالمان عبدالرحيم، أنه جارٍ تنفيذ المرحلة الأولى من محطة المعالجة الثلاثية للصرف الصحي بطاقة 12 ألف م3/يوم، لتوفير احتياجات الري بالمدينة، وتنفيذ خط الطرد من محطة رفع المدينة إلى محطة المعالجة، وخط الطرد من محطة المعالجة إلى شبكة الري بالمدينة، وتنفيذ محطة رافع الصرف الصحي لخدمة منطقتى 127 فداناً و162 فداناً، وتنفيذ محطة رفع الصرف الصحى لخدمة مناطق (214 فداناً – 32.8 فدان – الجامعات).



وأضاف رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة: جارٍ تنفيذ مشروع أعمال شبكة الري، ومشروع مرافق 214 فداناً، و32.8 فدان، ومنطقة الجامعات، ومشروع شبكات (مياه – ري – صرف صحي) بمنطقة توسعات المدخل الجنوبي، ومنطقة 200 متر بجوار طريق المطار، ومشروع شبكات (مياه – صرف صحي – ري) بمنطقة شمال مدخل المدينة الشمالي بمساحة 162 فداناً، ومشروع شبكات (طرق "فرمة" – مياه – صرف صحي – ري) بمنطقة 455 فداناً بالتوسعات الجنوبية، ومشروع تنفيذ (3) آبار وخط ناقل وخزان أرضي وشبكة ري بالجزيرة الوسطي لطريق المطار، ومشروع شبكات (مياه – صرف صحي – ري) لمنطقة 735 فداناً بالتوسعات الجنوبية وأعمال الطرق (فرمة) لمنطقة الخدمات بذات المنطقة، ومشروع تنفيذ خط المياه قطر 800 مم مزدوج بطول 6250 م وخط مياه قطر 500 مم مزدوج بطول 1000 م لنقل المياه المرشحة من محطة التنقية القائمة إلى منطقة 455 فداناً ومنطقة الشريط المميز بمناطق الامتداد الجنوبي، ومشروع تنفيذ المرافق (فرمة – مياه – صرف) لبعض مناطق الخدمات بأحياء مدينة سوهاج الجديدة.



وفيما يتعلق بمشروعات الطرق، قال المهندس رجب سالمان عبدالرحيم: جارٍ تنفيذ مشروع طرق مرحلة ثانية (طبقة أساس + طبقة رابطة أسفلتية) لمنطقة 127 فداناً، وأعمال الأرصفة (بردورات + أنترلوك) وشبكات ري فرعية والكهرباء لتنسيق الموقع العام لمنطقة الإسكان العائلي الأولى، ومشروع ازدواج الطريق المار أمام مدينة سوهاج الجديدة المؤدي إلى الطريق الصحراوي الغربي بطول 14.5 كم، ومشروع إنشاء طريقين شمال الجامعة بطول 2.7 كم و1.1 كم، ومشروع المرحلة الأولى لتنفيذ الدبش لحماية مدينة سوهاج الجديدة من أخطار الكثبان، ومشروع حماية المدينة من أخطار السيول، ومشروع طرق مرحلة ثانية (أساس+ رابطة) لمنطقة 32.8، ومشروع طرق مرحلة ثانية (أساس+ رابطة) لمنطقة (50، 16) عمارة، ومشروع تنفيذ تنسيق الجزيرة الوسطي بالطريق المزدوج المار أمام مدينة سوهاج الجديدة بطول 5 كم.



تنفيذ شبكة الكهرباء في 41 عمارة بمدينة سوهاج الجديدة:

وبخصوص مشروعات الكهرباء، أشار رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، إلى أنه جارٍ تنفيذ شبكة كهرباء منطقة الـ41 عمارة، وشبكة كهرباء منطقة الشريط المميز شرق الطريق المؤدى لمطار سوهاج الدولى، وشبكة كهرباء المنطقة الصناعية، وشبكة كهرباء منطقة الحى الثانى، وشبكة كهرباء منطقة الإسكان الاجتماعى بمساحة 30 فداناً، وشبكة كهرباء منطقة ابنى بيتك المنطقة الثانية (أ) بمساحة 62 فداناً، وشبكة كهرباء منطقة ابنى بيتك المرحلة الثانية (ب) بمساحة 106 أفدنة، وشبكة كهرباء منطقة الإسكان العائلى الثانى، وشبكة كهرباء منطقة النخيل بمنطقة 162 فداناً، وشبكة كهرباء المرحلة الأولى لمنطقة 455 فداناً.