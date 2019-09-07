رئيس جامعة المنيا: استقبال الطلاب الجدد ضمن مبادرة "اعرف جامعتك" غدا

وحدة الإنتاج الحيواني





وحدة الإنتاج الحيواني والداجني

وجاء ذلك أثناء تفقده اليوم وحدة الإنتاج الحيواني والداجني بمركز الخدمة العامة بكلية الزراعة وذلك لمتابعة الأداء وسير العمل بالوحدة وذلك بأقسامها المختلفة، استمرارًا من حرص قيادة الجامعة علي متابعة ملف الإنتاج الحيواني والزراعي علي أرض الواقع بوحدات الجامعة المختلفة سواء بوحدة الإنتاج الحيواني، أو مركز التجارب والبحوث الزراعية بشوشة.



وأضاف رئيس الجامعة أن إنتاج الوحدة من الألبان وصل إلي 200 كجم يوميًا والمستهدف حاليا رفع إنتاجيته لتصل إلي ربع طن باليوم الواحد، ويتم توجيه هذه الألمان إلي وحدة التصنيع لمنتجات الألبان بكلية الزراعة.

ويجدر بالاشارة، رافق رئيس الجامعة خلال جولته التفقدية الدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حربي مطاريد وكيل كلية الزراعة والمشرف العام علي الوحدة، ومدير الأمن الإداري، والمهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين بالوحدة.



أسبوع شباب الجامعات الثاني

وفي سياق متصل، تستمر جامعة المنيا في مشاركاتها "لليوم الثالث" بفعاليات أسبوع شباب الجامعات الثاني لمتحدي الإعاقة، المُقام بجامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

حيث تمكنت الجامعة خلال مشاركة طلابها من متحدي الإعاقة في مسابقة كرة الجرس من التأهل للدور الـ8 بعد تقدمها على جامعة بني سويف بنتيجة (11-10)



الأنشطة الثقافية

كما سيُشارك طلاب الجامعة في الأنشطة الثقافية في مسابقة الأحاديث ويُمثل الجامعة فيها الطالب عبد الكريم رمضان بكلية دار العلوم، كما يُشارك الطالب عمرو محمد عبد المنعم بكلية التربية جامعة المنيا بمعرض الفنون التشكيلية بعنوان "التصوير الضوئي" وفي مسابقة العزف والغناء الفردي تُشارك الجامعة بالطالب كيرلس في "إيقاع طبلة"، والطالب محمد إبراهيم في "أورج".



يُشرف على الطلاب وليد عبد القوى مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، والدكتوريسري خلاف مسئول تواصل الجامعة، ومدير مركز متحدي الإعاقة بجامعة المنيا، وعاطف عيسى مدير إدارة النشاط الاجتماعي، والدكتورأحمد بسيوني مدير إدارة النشاط الرياضي، ود.أمير ماهر، ومحمد مختار بالنشاط العلمي والثقافي ونادي العلوم.



جامعة المنوفية

وكان الدكتور مصطفي عبد النبي قد شهد افتتاح اسبوع شباب الجامعات الثاني لمتحدي الإعاقة والمقام بجامعة المنوفية تحت رعاية وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورؤساء الجامعات المصرية، وذلك خلال الفترة من 1-6 سبتمبر الجاري بمشاركة 1000 طالب وطالبة ومن 20 جامعة مصرية تحت شعار "بنكمل بعض".

أكد الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، أنه غدًا تبدأ مكاتب خدمة واستقبال الطلاب الجدد ضمن مبادرة "اعرف جامعتك" التي تطلقها الإدارة العامة لرعاية الطلاب لحسن استقبال الطلاب الجدد وتسهيل إجراءات الكشف الطبي لهم، ولتوضيح رؤية ورسالة وأهداف الأنشطة الطلابية التي تقدمها الجامعة، وكيفية التواصل للمشاركة في هذه الأنشطة، وعقد اللقاءات التوعوية والمؤتمرات الطلابية.وأوضح، أنه تم تشكيل لجان نوعية وتحديد آليات لتنفيذ مهامها بما يضمن حسن الأداء، وتنظيم دخول الطلاب لإجراء الكشف الطبي وطباعة البنرات الخاصة بتهنئة الطلاب الجدد والقدامي، والبنرات الإرشادية لأماكن تنفيذ المبادرة، وكذلك طباعة "دليل الطالب الجامعي" واستمارة التعارف، والجداول الدراسية لتوزيعها على الطلاب أثناء استقبالهم، إلى جانب الإعداد لتقديم عروض فنية ورياضية بهدف التعرف على المنشآت الجامعية وقاعات الدروس والمعامل وأماكن تنفيذ الأنشطة، وتنظيم جولات إرشادية داخل الجامعة، وذلك بالاشتراك مع الكليات المتخصصة.ويشرف على تنفيذ المبادرة وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، وأميمة عباس مدير إدارة النشاط الثقافي والفني ونادي العلوم، وعاطف عيسي مدير إدارة النشاط الاجتماعي، ومحمد حسن مدير إدارة الجولة والخدمة العامة، ومحسن سيد مدير إدارة الاتحادات الطلابية والأسر، ود.أحمد بسيوني مدير إدارة النشاط الرياضي، ومديري مكاتب رعاية الطلاب بالكلياتوأكد الدكتور مصطفي عبد النبي رئيس جامعة المنيا، أن مركز الإنتاج الحيواني والداجني هو مركز بحثي وخدمي يقدم خدماته للباحثين بالدراسات العليا والتدريب الميداني للطلاب، إلى جانب الإنتاج الخدمي الذي تقدمه الوحدة من إنتاج حيواني من أبقار من فصائل الفريزين والهولشتين والجاموس البلدي والإيطالي الحلاب والتسمين، وأغنام ودواجن وحمام وسمان ومزارع الأسماك، حيث وجه رئيس الجامعة بإعداد برامج وأنظمة التغذية الجيدة للتسمين، وتوفير الأعلاف لزيادة الإنتاجية، لرفع أوزان التسمين لتصل ما بين 450 إلي 600 كجم، إلى جانب العناية والاهتمام بالولدات الحديثة.