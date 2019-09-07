وزير الإسكان يكشف عن مشروعات ستحقق نهضة طبية بمحافظة سوهاج

قال عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتماعات العمرانية، إن هناك العديد من المشروعات الطبية التى يجري العمل على إنشائها بمحافظة سوهاج، ومن المستهدف أن ترفع مستوي الخدمات الطبية هناك.

وأوضح "الجزار" خلال تفقدة محافظة سوهاج اليوم، إنة جارٍ تنفيذ مشروع مستشفى الجامعة بمساحة 8.56 فدان وبها 200 سرير، وبلغت نسبة الإنجاز من المشروع حتى الان 55 ٪، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها نهاية يونيو 2020، بالأضافة إلى مشروع مستشفى الأورمان بمساحة 6.61 فدان، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها نهاية ديسمبر 2020.





تخصيص استثمارات بقيمة 579 مليون جنيه لمدينة سوهاج الجديدة

وكشف" الجزار"، عن إن إجمالي الاستثمارات بمدينة سوهاج الجديدة بخطة العام المالى 2019 / 2020، تقدر بحوالى 579 مليون جنيه.

وتابع" الجزار"، أن إجمالى الاستثمارات بالمدينة حتى 30/6/2019 وصل إلى 3 مليارات و40 مليون جنيه، وتم تخصيص 360 فداناً بالمدينة لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة، وجارٍ تخصيص 95 فداناً أخرى لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة.



مينة سوهاج الجديدة :

وتعد مدينة سوهاج الجديدة أحد مدن الجيل الثالث التى تنفذها؛ لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - تتميز المدينة بموقع استراتيجي حيث تعتبر البوابة الغربية لمحافظة سوهاج ، حيث تقع في قلب المخطط الاستراتيجي للمحافظة ساعد على ذلك شبكة الطرق التي ربطتها بمدينة سوهاج الأم بطريق يبلغ طوله 8,3 كم وبمطار سوهاج الدولي بطريق يبلغ طوله 7,5 كم والط ريق المار أمام المدينة بطول 14 كم حتى الصحراوي الغربي القاهرة – أسوان .

وكان قد تم إنشاء مدينة سوهاج الجديدة القرار الجمهوري رقم (196) لسنة 2000م و قد اشتمل على تحديد المنطقة لإقامة مجتمع عمراني جديد على مساحة 30982 فدا تم إضافة مساحة 834.8 فدان للمدينة بالقرار الجمهوري رقم 214 لسنة 2016 لإقامة غابة شجرية لتصبح إجمالي المساحة 30351.04 فدان.