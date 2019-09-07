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جاريث بيل يُحرج زيدان

السبت 07/سبتمبر/2019 - 04:53 م
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جاريث بيل يُحرج زيدان
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عمر عبدالعزيز
 
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نجح النجم الدولي الويلزي جاريث بيل، مهاجم ريال مدريد الإسباني في كسر صيامه التهديفي مع منتخب بلاده، بعدما سجل هدفاً في فوز منتخب بلاده على حساب منتخب أذربيجان بنتيجة 2 – 1 في المباراة التي جمعتهما بملعب "كارديف سيتي"، في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الاوروبية "يورو 2020".

وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن جاريث بيل "يلعب بسعادة" مع منتخب بلاده ويلز، وذلك على الرغم من الصيف الصعب الذي قضاه اللاعب، لكن حقق الويلزي بداية جيدة ولعب مرة ​​أخرى مع ويلز وانقذهم.

وأضافت "أس" أنه على الرغم من مرور صيف مليء بقصص سيئة والانتقال الفاشل إلى الصين إلا أن جاريث بيل لا يزال لاعباً في ريال مدريد وحتى الآن في هذا الموسم وهو من كبار لاعبي فريق زيدان وفي مباراة الفريق ضد فياريال انقذ الفريق من الخسارة ولكن بعدها تم طرده.

وفي هذا السياق قال بيل في تصريحات لصحيفة "sky sports" البريطانية، يوم الخميس الماضي: "لن أقول إنني ألعب سعيد" لكن بعد يوم واحد سجل هدف الفوز حيث فاز ويلز على أذربيجان في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، حيث شارك بيل في الأهداف الـ 19 الأخيرة لويلز حيث سجل خمسة أهداف وصنع 14 هدف.

ومن الجدير بالذكر انه قد انضم بيل إلى قائمة أفضل 20 هدافاً في تاريخ ريال مدريد بفضل الهدفين أمام فياريال إلا أنه سيغيب عن مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري ضد ليفانتي بسبب الإيقاف.

وكسر جاريث بيل صيامه التهديفي مع منتخب ويلز الذي إستمر 4 مباريات متتالية، وتمكن من تسجيل هدفه الاول في المباراة الخامسة.
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