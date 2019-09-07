العثور على مزارع مصاب بعد اعتداء من مجهولين في قنا

وتلقى مدير أمن قنا، اللواء مجدي القاضي، إخطارًا، يفيد بإصابة محمود محمد رضوان، 55 عامًا، ضربه مجهولين، بمنطقة عزبة حماد، في نجع حمادي، تم نقله مستشفى بهجورة.



وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.



ضبط 7 متهمين على خلفية مشاجرة وإصابة فتاة بقنا



تمكنت وحدة مباحث نجع حمادي، شمال محافظة قنا، 7 متهمين و4 أسلحة آلية في مشاجرة أصيبت فيها فتاة بطلق ناري بقرية حمرة دوم بسبب خلافات على قطعة أرض.



وكان مدير أمن قنا، اللواء مجدي القاضي، قد تلقى اخطارًا، من مركز شرطة نجع حمادي، بإصابة منى.ع.م، 25 عامًا، بطلق ناري، في مشاجرة بسبب خلافات على قطعة أرض بقرية حمرة دوم.



وتمكنت قوة أمنية برئاسة العقيد حاتم حفني، وكيل فرع البحث الجنائي بنجع حمادي، والمقدم سامح نجيدة، رئيس المباحث، والنقيب جابر السمان، معاون أول وحدة المباحث، إلى القرية، لتهدئة الموقف وتم ضبط 7 متهمين و4 بنادق آلية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.



تنفيذ 277 قرار إزالة تعديات على أراضٍ زراعية وأملاك دولة في قنا



تمكنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة قنا، من تنفيذ 277 قرار خلال حملة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية وأراضي أملاك الدولة، بعدد من مدن ومراكز المحافظة.



وتلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد تمكن الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة قنا، من تنفيذ 277 قرار خلال حملة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية وأراضي أملاك الدولة، بعدد من مدن ومراكز المحافظة.

ومن جانبه، أكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، أن الحملة مستمرة لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية واستعادة الأراضي المملوكة للدولة والتصدي لأي مخالفات قانونية وتصحيح الأوضاع، والدولة حريصة على استرداد كل شبر من أراضيها وأنها لن تفرط في متر واحد من الأراضي.

وأشار محافظ قنا، إلى أننا نعمل في نفس الاتجاه لاستعادة أي أراضي تم الاعتداء عليها بدون وجه حق ودون أي سند من القانون.

وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، واتخذت الإجراءات القانونية.



الحماية المدنية بقنا تخمد كارثة محققة بالطريق الصحراوي



سيطرت قوات الحماية المدنية، منذ قليل، على حريق نشب في سيارة نقل بالطريق الصحراوي بنجع حمادي، بالقرب من مدخل قرية السماينة، شمال قنا.



تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء مجدي القاضي، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد اشتعال النيران في سيارة نقل رقم 7164 ي. ر. ج، محملة بالسيراميك، قيادة أحمد الرفاعي، قادمة من أسيوط في اتجاهها لنجع حمادي، بالطريق الصحراوي الغربي.



وتمكنت قوة من الحماية المدنية، برئاسة النقيب علاء الديب محمد، من السيطرة على الحريق قبل انفجار السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.



تسمم أسرة كاملة بسبب تناولهم وجبة ملوخية بقنا



أصيب 5 أفراد جميعهم من أسرة واحدة،بقرية كرم عمران بحالة من الإعياء وقيء بعد تناولهم وجبة ملوخية، بمدينة قنا.



تلقي اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، يفيد تسمم عمر شمروخ، ٥٣ عامًا، وزوجته آمال حسين، ٤٢ عامًا، وأبنائهم مصطفى ١٥ عامًا، ومحمد ٩ أعوام، ويوسف ٧ أعوام بقرية كرم عمران، مركز قنا.

تم عمل الإسعافات الأولية اللازمة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

