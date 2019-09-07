محافظ سوهاج ووزير الإسكان يتفقدان محطة مياه غرب سوهاج "الشوش"

Advertisements

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، يرافقة الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج وقيادات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي خلال جولاته التفقدية اليوم بسوهاج، مشروع محطة مياه غرب سوهاج "الشوش"، بتكلفة إجمالية بلغت 200 مليون جنيه.



وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج، أن محافظ سوهاج ووزير الإسكان، تفقدا أعمال المحطة التى ستخدم 500 ألف نسمة، وهي مقامه على مساحة 5 أفدنة و13 قيراطا، بطاقة 75 ألف متر مكعب يوم.



واستمع المحافظ ووزير الإسكان إلى شرح عن المحطة من المهندس إيهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحي.



ولفت المتحدث الرسمي إلى أن المحافظ وجه رئيس مركز ومدينة سوهاج بالعمل على سرعة دهان وتشطيب واجهات العمارات السكنية المحيطة بالمشروع، مشيرًا إلى أن المحطة ستخدم قرى "المزالوة، ودمنو، ونينة الشرقية، وجزيرة شندويل، ونجع تمام، وتونس، وأولاد نصير، ونجع النجار، ونجع البخايتة، وبني زار، وأولاد عزاز، وقلفاو، وباجا، وسعد الله، والشيخ مكرم



وكان قد أعلن عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تنفيذ 984 وحدة سكنية (41 عمارة) بمشروع "الإسكان الاجتماعي"، وتنفيذ مستشفى الأورمان بمساحة 6.61، بمدينة سوهاج الجديدة.



ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها نهاية ديسمبر 2020، وتنفيذ مستشفى الجامعة بمساحة 8.56، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها نهاية يونيو 2020.



وأوضح المهندس رجب سالمان عبدالرحيم، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، أنه جارٍ تنفيذ عدد كبير من مشروعات مياه الشرب، والصرف الصحي بالمدينة، منها المرحلة الأولى من محطة المعالجة الثلاثية للصرف الصحي بطاقة 12 ألف م3يوم، لتوفير احتياجات الري بالمدينة، وتنفيذ خط الطرد من محطة رفع المدينة إلى محطة المعالجة، وخط الطرد من محطة المعالجة إلى شبكة الري بالمدينة، وتنفيذ محطة رافع الصرف الصحي لخدمة منطقتى 127 فدانًا و162 فدانًا، وتنفيذ محطة رفع الصرف الصحى لخدمة مناطق (214 فدانًا – 32.8 فدان – الجامعات).



وأضاف رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة: جارٍ تنفيذ مشروع أعمال شبكة الري، ومشروع مرافق 214 فدانًا، و32.8 فدان، ومنطقة الجامعات، ومشروع شبكات (مياه – ري – صرف صحي) بمنطقة توسعات المدخل الجنوبي، ومنطقة 200 متر بجوار طريق المطار، ومشروع شبكات (مياه – صرف صحي – ري) بمنطقة شمال مدخل المدينة الشمالي بمساحة 162 فدانًا، ومشروع شبكات (طرق "فرمة" – مياه – صرف صحي – ري) بمنطقة 455 فدانًا بالتوسعات الجنوبية، ومشروع تنفيذ (3) آبار وخط ناقل وخزان أرضي وشبكة ري بالجزيرة الوسطي لطريق المطار، ومشروع شبكات (مياه – صرف صحي – ري) لمنطقة 735 فدانًا بالتوسعات الجنوبية وأعمال الطرق (فرمة) لمنطقة الخدمات بذات المنطقة.



ومشروع تنفيذ خط المياه قطر 800 مم مزدوج بطول 6250 م وخط مياه قطر 500 مم مزدوج بطول 1000 م لنقل المياه المرشحة من محطة التنقية القائمة إلى منطقة 455 فدانًا ومنطقة الشريط المميز بمناطق الامتداد الجنوبي، ومشروع تنفيذ المرافق (فرمة – مياه – صرف) لبعض مناطق الخدمات بأحياء مدينة سوهاج الجديدة.



وفيما يتعلق بمشروعات الطرق، قال المهندس رجب سالمان عبدالرحيم: جارٍ تنفيذ مشروع طرق مرحلة ثانية (طبقة أساس + طبقة رابطة أسفلتية) لمنطقة 127 فدانًا، وأعمال الأرصفة (بردورات + أنترلوك) وشبكات ري فرعية والكهرباء لتنسيق الموقع العام لمنطقة الإسكان العائلي الأول، ومشروع ازدواج الطريق المار أمام مدينة سوهاج الجديدة المؤدي إلى الطريق الصحراوي الغربي بطول 14.5 كم.



ومشروع إنشاء طريقين شمال الجامعة بطول 2.7 كم و1.1 كم، ومشروع المرحلة الأولى لتنفيذ الدبش لحماية مدينة سوهاج الجديدة من أخطار الكثبان، ومشروع حماية المدينة من أخطار السيول، ومشروع طرق مرحلة ثانية (أساس+ رابطة) لمنطقة 32.8، ومشروع طرق مرحلة ثانية (أساس+ رابطة) لمنطقة (50، 16) عمارة، ومشروع تنفيذ تنسيق الجزيرة الوسطي بالطريق المزدوج المار أمام مدينة سوهاج الجديدة بطول 5 كم.



وبخصوص مشروعات الكهرباء، أشار رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، إلى أنه جارٍ تنفيذ شبكة كهرباء منطقة الـ41 عمارة، وشبكة كهرباء منطقة الشريط المميز شرق الطريق المؤدي لمطار سوهاج الدولي، وشبكة كهرباء المنطقة الصناعية، وشبكة كهرباء منطقة الحي الثاني، وشبكة كهرباء منطقة الإسكان الاجتماعي بمساحة 30 فدانًا.



وشبكة كهرباء منطقة ابنى بيتك المنطقة الثانية (أ) بمساحة 62 فدانًا، وشبكة كهرباء منطقة ابني بيتك المرحلة الثانية (ب) بمساحة 106 أفدنة، وشبكة كهرباء منطقة الإسكان العائلي الثاني، وشبكة كهرباء منطقة النخيل بمنطقة 162 فدانًا، وشبكة كهرباء المرحلة الأولى لمنطقة 455 فدانًا.



وكان قد وصل في صباح اليوم السبت، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في زيارة تفقدية لعدد من مشروعات الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج.



واستقبل الوزير الدكتور أحمد الانصاري محافظ سوهاج وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وزير الإسكان والوفد المرافق له.



وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج، أنه من المقرر أن يتفقد السيد المحافظ، ووزير الإسكان، محطة صرف صحي المنشأة وأولاد حمزة، ومشروعات الإسكان والخدمات بمدينة سوهاج الجديدة، ومحطة مياه غرب سوهاج، بالإضافة الى محطة مياه إدفا وأولاد نصير.



وأضاف المتحدث الرسمي، أنه عقب تفقد تلك المشروعات سيتوجه وزير الإسكان إلى محافظة أسيوط لتفقد بعض مشروعات الإسكان، والمرافق.



ويتفقد الوزير والوفد المرافق له محطة صرف صحي المنشأة وأولاد حمزة ومحطة مياه إدفا ومحطة مياه غرب سوهاج وعددا من مشروعات الإسكان والخدمات والخدمات بمدينة سوهاج.