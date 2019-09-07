تكلفته 558 مليون جنيه.. وزير الإسكان يتفقد المستشفى الجامعي بمدينة سوهاج الجديدة

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تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، يرافقهما الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، مستشفي سوهاج الجامعي الجديد، بمدينة سوهاج الجديدة، والمقامه على مساحة 8.5 فدان، بتكلفة 558 مليون جنيها.



واستمع وزير الإسكان ومحافظ سوهاج والحضور إلى شرح تفصيلي من اللواء كرم سليم رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات عن المشروع، حيث أوضح انه تم الإنتهاء من 35% من الأعمال، ولافتًا أن المستشفى تضم 200 سرير اقامة، مقسمة الى 125 سرير اقامة مرضى، و45 سرير رعاية مركزة، و30 حضانة للاطفال المبتسرين، بالاضافة الى 86 سرير نوعي، عبارة عن 32 سرير غسيل كلوي، و18 سرير طوارئ، و16 سرير إفاقة، و20 حضانة طبيعي، وذلك لخدمة المواطنين بسوهاج ومحافظات جنوب الوادي.



وتتكون المستشفى من مبنى رئيسى عبارة عن بدروم، ودور أرضي، و4 أدوار علوية، ومبنى تعليمى بطاقة استيعابية 500 طالب، ومبنى القوى، ومسجد، ومبنى النفايات، ومنطقة انتظار سيارات، كما تشمل المستشفى أقسام للطوارئ والاشعة، ومعامل وعيادات خارجية، وقسم للغسيل الكلوي، وكشك للولادة الطبيعية، وجناح للعمليات، وقسم لمناظير الباطنة والجراحة، ورعاية مركزة، وقسم للاطفال المبتسرين.



كما قام الوزير والمحافظ والمرافقين بتفقد مستشفى الأورمان للأطفال المقامة على مساحة 6.6 فدان، بتكلفة 712 مليون جنيها، ومن المقرر الإنتهاء منها في ديسمبر 2020م، وتضم أقسام باطنة، ونساء وتوليد، وأطفال، وملحق بها مستشفى تعليمي يستوعب 500 طالب.



وكان قد تفقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، رافقه الدكتور أحمد الأنصاري في ثاني جولاته التفقدية بالمحافظة، مشروع الإسكان الإجتماعي بمدينة سوهاج الجديدة.



واستمع وزير الإسكان والمحافظ، لعرض عن مدينة سوهاج الجديدة، وما تحقق لها خلال السنة الحالية، مشيرًا إلى أن عدد سكان المدينة ارتفع خلال السنة الحالية إلى5 آلاف نسمة، حيث تخدم سوهاج الجديدة كل الطرق بمحيط المحافظة " الطريق الصحراوي الشرقي، والطريق الصحراوي الغربي، وطريق مطار سوهاج الدولي".



وأشار رئيس الجهاز إلى أن مساحة المدينة الكلية ٣٠ ألف و٣٥١ فدانا، لافتا إلى وجود جامعه حكومية، وأخرى خاصة، ومدارس دولية، وخاصة، وحكومي للتعليم الأساسي، والثانوي، كما يوجد استثمارات بما يقدر بـ ٣ مليار و٤٠ مليون جنيها (مرافق، واسكان، وزراعة، وخدمات )، ويوجد ٣ مساجد بالمدينة، كما تم تخصيص ٦٣٣ قطعة أرض مختلفة الأنشطة لخلق فرص استثمار بجميع مناطق المدينة، وتم التعامل مع ٩١ قطعة منها.



وأضاف أنه يوجد حلول عاجلة لتغذية المدينة بالمياه منها خط الطرد بطاقة ٧٠ ألف متر مكعب اليوم، بدأت بـ ٦ آبار جوفية، بطاقة ٢٠٠ م مكعب اليوم، ويوجد ٢٤ فدانا مساحات خضراء، لافتا إلى استمرار العمل في تنفيذ محطة محولات للتغذية بالكهرباء، ووجود ٤ وحدات صحية تم تشغيل وحدة صحية منها، بالإضافة إلى وجود مستشفي تعليمي، وجامعة، ومركز صحي حضري، ومستشفى خاص تحت الإنشاء، ومستشفى للاطفال تابعة للأورمان على مساحة ٦ أفدنة.



ومن جانبه، وجه وزير الإسكان بعمل حملات إعلامية للترويج للمدينة وجذب المزيد من المواطنين لإعمارها، قائلا " هدفنا التنمية وليس الربح "، كما وجه بتحسين شبكة الطرق والإتصال لدعم التنمية بالمدينة، وسرعة الانتهاء من واجهات المنازل التابعة لمشروع "ابنى بيتك"، وقال: "يجب الإعلان عن طلبات تخصيص قطع الأراضي للاستثمار وفقا لما يطلبه السوق".



كما وجه "الجزار" بزيادة فرص الاستثمار بالمدينة، مشيرًا إلى أنه سيتم الموافقة على تخصيص عنابر بحق إنتفاع للمحلات التجارية مختلفة الأنشطة.



وأوضح محافظ سوهاج أنه تم ترخيص ٢٠ ميكروباص لإتصال المدينة بالمحافظة، وتسهيل عملية الإنتقال من وإلى المدينة الجديدة، مؤكدًا على تقديم كافة أوجه الدعم لإعمار مدينة سوهاج الجديدة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.



وكشف "الأنصاري" عن تشغيل أول مدرسة للتعليم الأساسي الحكومي، بالحي الأول، بمدينة سوهاج الجديدة هذا العام 20192020، مؤكدا على تسخير كافة إمكانات المحافظة بالتعاون مع الأجهزة المعنية، لتلافي المعوقات، وتوفير كافة الخدمات الأساسية، لتشجيع المواطنين، وجذب المزيد من السكان لإعمار تلك المدن الجديدة والانتقال للإقامة والإعاشة بها.



ويوجد بمدينة سوهاج الجديدة مركز للشرطة، ومحطة مياه، وسوق الجملة، والحديقة الترفيهية، والمركز الطبي، ونقطة الإطفاء، والمدارس بالإضافة الى جامعة سوهاج الجديدة، ومطار سوهاج الدولي، وشبكة طرق متميزة لخدمة المدينة ومن أهمها طريق الكوامل الجديد والذى يربط بين مدينة سوهاج الأم، ومدينة سوهاج الجديدة، وطريق المطار.

