مطرقة حديدية.. استدعاء شهود عيان في واقعة قتل موظف على يد نجل عمه بحلوان

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صرحت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بدفن جثة موظفة طعنها زوجها عدة طعنات داخل شقتهما بمنطقة الإمام الشافعي بالخليفة ولاذ بالفرار بسبب خلافات زوجية بينهما، عقب إرسال بيان الصفة التشريحية بذلك.



وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي قسم شرطة الخليفة بلاغا من الأهالي، بوجود قتيلة داخل شقتها بمنطقة الإمام الشافعي.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وعثر على جثة "م.ث"، في العقد الرابع من العمر وتعمل موظفة بحي السيدة زينب، ومصابة بعدة طعنات بالجسم.



وبعمل التحريات دلت أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها بسبب خلافات بينهم، ولاذ بالفرار، وتم تشكيل فريق بحث مكون من اللواء أحمد فاروق مدير قطاع الجنوب والمقدم على فيصل رئيس مباحث الخليفة والمقدم أحمد سعيد رئيس مباحث السيدة زينب والرائد محمود اسماعيل رئيس مباحث المقطم وعدد من ضباط قطاع الجنوب لضبط المتهم.



وتكثف أجهزة الأمن بالقاهرة من جهودها للقبض على المتهم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.







استدعت نيابة حلوان، شهود عيان في واقعة قتل موظف قتل على يد نجل عمه بضربة فوق رأسه باستخدام مطرقة حديدية، للاستماع إلى أقوالهم.وكما أمرت النيابة فى وقت سابق بتشريح جثة المجني عليه وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاة وحدوثها والتصريح بالدفن عقب ذلك.وتلقى المقدم أحمد البنداري، رئيس مباحث حلوان، إشارة من مستشفى حلوان العام، مفادها وصول المدعو "خالد.م"، 45 سنة، موظف، مصابا بجرح غائر في الرأس، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين الضحية ونجل عمه ويدعى "علي ياسين"، عاطل ومقيم بالعزبة القبلية، دائرة القسم، بسبب رغبة الثاني اقتطاع جزء من منزل الضحية لبناء محل تجاري، وعندما رفض، قام المتهم بالاستعانة بعدد من البلطجية المأجورين، وذهب إلى نجل عمه واعتدى عليه، بضربه فوق رأسه بمطرقة حديدية، واستغل المتهم تواجد الضحية بالمستشفى وقام بهدم جزء من منزله، وغلقه بمواد بناء وأقام محلا تجاريا.وتكثف مباحث القسم جهودها لضبط مرتكبي الواقعة.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.