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وليد أزارو يخرج عن صمته ويكشف حقيقة رحيله عن الأهلي (فيديو)

السبت 07/سبتمبر/2019 - 02:18 م
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وليد أزارو يخرج عن صمته ويكشف حقيقة رحيله عن الأهلي (فيديو)
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علاء خليف
 
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علق المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي علي الانتقادات التي يتعرض لها من الجماهير خلال الفترة الماضية، والأنباء التي ترددت حول اقتراب رحيله عن القلعة الحمراء لخوض تجربة احترافية جديدة، بعد تراجع مستواه بشكل كبير، وذلك لرغبة الأهلي في التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد لتدعيم الخط الأمامي للفريق بالموسم المقبل.

وليد أزارو يقول كلمته بشأن الرحيل عن الأهلي

وصرح وليد أزارو لصحيفة "هسبورت" المغربية بعد مشاركته في مباراة المنتخب المغربي الودية ضد منتخب بوركينا فاسو أمس الجمعة قائلًا: "الشائعات تلاحقني في مصر، ويتردد في الإعلام الكثير من الأخبار غير صحيحة حول اقتراب رحيلي عن الفريق، أو الدخول في أزمات بالنادي الأهلي".

وأضاف "أزارو": " أتمني بالتأكيد التواجد مع منتخب المغرب بشكل مستمر، ولكن هذا يتطلب عملًا كبيرًا، وبذل مجهود في التدريبات والمباريات، حتي يكون لي مكانًا دائمًا في قائمة المنتخب المغربي، وعندما أحصل على فرصة المشاركة مع الفريق يجب أن أظهر بشكل جيد وأحاول مساعدة المنتخب وتقديم الأفضل معه".

وليد أزارو يواصل إهدار الأهداف مع المغرب

وشارك وليد أزارو في مباراة منتخب المغرب الودية ضد منتخب بوركينا فاسو والتي أقيمت مساء أمس الجمعة، في إطار استعدادات المنتخبين للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 بقطر، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وبدأ وليد أزارو مباراة المغرب ضد بوركينا فاسو على مقاعد البدلاء، قبل أن يدخل المباراة في الدقيقة 75، ولكن لم ينجح "أزارو" في تسجيل أي أهداف رفقة منتخب بلاده، حيث قام بـ 12 تمريرة بدقة بلغت 80%، وقام بتسديد كرة وحيدة على مرمي منتخب بوركينا فاسو، ونجح في استخلاص الكرة مرتين، وأهدر فرصة خطيرة لتسجيل هدفًا لأسود الأطلس.

وكان "أزارو" خارج حسابات المنتخب المغربي خلال حقبة المدرب الفرنسي "هيرفي رينارد" والذي رفض الاعتماد على مهاجم الأهلي في قائمة الفريق سواء في المباريات الودية أو بطولة أمم إفريقيا 2019 بمصر، ولكن مع تولي البوسني وحيد خليلوزيتش قيادة الفريق الأحمر قرر ضم اللاعب لتجربته في المباريات الودية الحالية للفريق.
الجدير بالذكر أن وليد أزارو لعب 23 مباراة مع الأهلي في الدوري الممتاز الموسم الماضي، وسجل 6 أهداف وصنع 5 أهداف، كما خاض 5 مباريات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، ولم يسجل سوي هدف وحيد، ولعب مباراة وحيدة بكأس مصر ولم يسجل أي أهداف.

ولعب "أزارو" 8 مباريات مع منتخب المغرب بواقع 251 دقيقة لعب ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

  
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