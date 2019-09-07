البرازيل تمنح عالم الآثار المصري زاهي حواس جائزة الريادة (صور)

‏في إطار حملة تشجيع السياحة لمصر سافر عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس" إلى مدينة "كتيبة" بالبرازيل، وذلك لإلقاء محاضرة عن الآثار المصرية.

وعنده وصول "حواس" المدينة استقبله رئيس مجلس شعب الولاية داخل مجلس المدينة في حفلة تكريم له تقديرا لجهوده في نشر التراث والثقافة عبر العالم اجمع باعتباره سفير للتراث العالمي.

والقي" حواس" محاضرة حضرها حوالي 500 شخص، وتناول "حواس"، خلال محاضرته، عن المومياوات الملكية وقصة موت الملك توت عنخ آمون؛ وتابوت الإسكندرية؛ وبردية وادي الجرف ومؤامرة الحريم؛ مشيرا إلى آخر اكتشافات الأثرية والحفائر في وادي الملوك.

وأكد زاهى حواس أنه يبحث الآن عن مقبرة زوجة الملك توت عنخ آمون ومقبرة الملكة نفرتيتى في وادى القرود.

ودعي "حواس" الشعب البرازيلي لزيارة مصر .

ووقع خلال التكريم كتابه الجديد "أسرار مصر مع زاهي حواس" الذي ترجم الى اللغة البرتغالية.

على صعيد آخر، كشف الدكتور زاهي حواس، الخبير الأثري، حقيقة اكتشاف "تابوت فرعوني" على سطح المريخ، موضحًا أنه يوجد جنون يسمى بالأهرامات لدى البعض من الخارج، وأن كل فترة يخرج أحاديث وشائعات في ذلك الشأن.

وأضاف "حواس"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامجه "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء الأربعاء الماضي، أن الشخص الذي زعم أنه يوجد تابوت في المريخ "موتور"، ويريد إثبات أن الأهرامات بناها فضائيون.

وأوضح أنه لا يمكن لأحد لم يدرس الأهرامات أن يتخيل أن الأهرامات بناها مصريين، مؤكدًا أن الحديث عن العثور على آثار مصرية على المريخ "خزعبلات".

في الوقت الذي زينت فيه صور عالم الآثار العالمي الدكتور زاهي حواس أشهر ميداين العالم وهو ميدان التايم بالولايات المتحدة الأمريكية

والصورة موضوعه علي الاستاند في ميدان التايم؛ وسوف تستمر لمده شهر وتظهر الصورة كل دقيقتين وأسفلها الصورة ؛دعوه من زاهي حواس لزياره مصر.

وقد تم ذلك بالترتيب مع الدكتورة رانيا المشاط وزيره السياحة وقد أصدرت تعليمات بنشر الصور علي السوشيال ميديا الخاضة بالوزارة.

ويعتبر الاحتفال غدا اهم تشجيع لمصر والسياحة المصرية وذلك من خلال الدور الذي يقوم به الدكتور زاهي حواس من خلال محاضراته بجميع دول العالم.

كان زاهي حواس، قد قال في تصريحات سابقة إن بيع رأس الملك توت عنخ آمون اليوم في صالة كريستيز هو يوم يوم أسود في تاريخ هذه الصالة.

وأكد "حواس" أن صالة كريستيز، أعلنت الشخص الذي يملك الرأس، واتصلت الصحف بهذا الشخص ووجد أنه متوفي، وأنكرت عائلته صلتها بتوت عنخ آمون، لذا لا يوجد لدى الصالة أي دليل لخروج الرأس بطريقة قانونية.

وأشار "حواس" إلى أن بيع الملك توت عنخ آمون هو نقطة سوداء في تاريخ هذه الصالة لأن توت عنخ آمون هو ملك الملوك وهو لا يخص حضارة مصر فقط بل يخص العالم أجمع.

وأوضح أن مالك هذا التمثال والصالة لو سلموا التمثال لمصر سوف يعرض داخل معرض توت عنخ امون بباريس ثم لندن ثم مصر بدلًا ان يشتريه شخص ثري ويعرضه داخل حجره مظلمه لا يراه العالم.

وجاء ذلك خلال عدة تصريحات صحفية أدلى بها حواس لعدد من القنوات ووسائل الإعلام الأجنبية أثناء وجوده بالولايات المتحدة الأمريكية لإلقاء عدة محاضرات حول الحضارة المصرية القديمة، حول قيام صالة "كريستيز" ببيع رأس الملك توت عنخ آمون بلندن.

ويذكر أن صالة كريستيز للمزادات كانت قد عرضت في وقت سابق 32 قطعة أثرية مصرية للبيع بالمزاد العلني بلندن يوم ٤ يوليو 2019، من بينها رأس تمثال للملك توت عنخ آمون، وقد تحركت كل من وزارتي الآثار والخارجية عبر السفارة المصرية في لندن فور رصد الإعلان عن بيع الرأس الأثري، حيث قامت الآثار بمخاطبة صالة المزادات ومنظمة اليونيسكو لوقف إجراءات البيع، وطلب الحصول على المستندات الخاصة بملكية القطع الأثرية، فضلاً عن المطالبة بأحقية مصر فيها في ظل القوانين المصرية الحالية والسابقة.

ومن جهتها، قامت السفارة المصرية في لندن بمخاطبة وزارة الخارجية البريطانية وصالة المزادات لوقف عملية البيع والتحفظ علي رأس التمثال وطلب إعادته إلى مصر، فضلاً عن مطالبة الجانب البريطاني بوقف بيع باقي القطع المصرية المزمع بيعها بصالة كريستيز يومي ٣-٤ يوليو 2019، والتأكيد على أهمية الحصول على كافة مستندات الملكية الخاصة بها.