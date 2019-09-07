الجمارك تحبط تهريب كمية من الأقراص المخدرة





تمكن جمارك الإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم ٣ بمطار القاهرة الدولي برئاسة سامى صبحى مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .





ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط شركة لوفتهانزا القادمة من فرانكفورت اشتبه أحمد سيد مأمور اللجنة فى راكب مصرى قادم من ألمانيا والذى بدا عليه الإرتباك.





وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة الإكسراى بمعرفة عمرو عبدالمجيد مأمور الفحص فتم تأكيد الإشتباه .





وبالعرض علي فوزى العميرى نائب مدير الإدارة قرر تكليف ريم مجدى مأمور الجمرك تحت إشراف عبد العال نعمان مدير الحركه والمشرف على الصالة لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود حوالى 24 شريط بإجمالي 243 قرص من أقراص ترامادول 200 المخدر جدول أ مخبأة داخل ورق سلفان بين طيات الملابس .





قرر جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 94 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات





يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك و إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.









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الجمارك تحبط تهريب كمية من مستحضرات التجميل









تمكن رجال الجمارك بمطار شرم الشيخ الدولي برئاسة محمد يوسف مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127لسنة 1955وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .





ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة طيران الخليج رقم gf75 إشتبه الأستاذ عمرو مبروك فى الراكب g .a بنجلاديشى الجنسية قادم من البحرين





وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعةX-RAY بمعرفة الأستاذ هانى نادى مأمور الفحص فتلاحظ وجود أجسام معتمة داخل حقائبة .





وبالعرض على أمير مباشر مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائبه من السادة محمد الخولى وأحمد حسن ابوزيد ومصطفى الفقى مأمورى الجمرك فتبين وجود 1447عبوة مختلفة من مستحضرات التجميل مخفاة بالعلب بين طيات الملابس داخل حقائبه.





قرر يوسف وصفى مدير جمرك مطار شرم الشيخ إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 7 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات والعرض على النيابة العامة .





يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك و طارق خلف رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .



