ينتظر عشاق الكرة المصرية مباراة نهائي بطولة كأس مصر والتى ستكون بين ناديي الزمالك وبيراميدز فى اللقاء المقرر إقامته يوم الأحد المقبل الموافق 8 سبتمبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.





الزمالك وبيراميدز.. نجوم يشاركون للمرة الأولى في نهائي كأس مصر





ويرصد الفجر الرياضي لاعبي الفريقين الذى يخوضوا لأول مرة مباراة نهائية فى تاريخهم.





نادى الزمالك





يضم نادى الزمالك أكثر من لاعب يخوض مباراة نهائية لأول مرة فى مسيرته، ويأتى فى مقدمة اللاعبين حارس مرمى القريق والمنتقل خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية محمد عواد والذى يخوض مباراة نهائي كأس مصر لأول مرة فى مسيرته الكروية، وأيضاً مصطفي محمد مهاحم الفريق والذى عاد من فترة إعارة بفريق طلائع الجيش ليقود هجوم نادى الزمالك وصاحب هدف الصعود للمباراة النهائية فى مرمى الاتحاد السكندرى.









بيراميدز





نادى بيراميدز يضم عدد كبير من اللاعبين التى تخوض أول مباراة نهائية فى مسيرتها الكروية ويعد هو أول نهائي فى تاريخ النادى، واللاعبين التى تخوض النهائي الأول هم :





الظهير الأيمن للفريق رجب بكار ولاعب الوسط نبيل عماد دونجا وإيريك تراورى لاعب الوسط الهجومى البوركيني للفريق والمتألق خلال الفترة الماضية.





بينما يتواجد أكثر من لاعب فى تشكيل بيراميدز خاضوا نهائيات من قبل ولكن مع فرق أخرى مثل، أحمد الشناوى وعبدالله السعيد وعلى جبر وجون أنطوى وإبراهيم حسن وأحمد على.









وحقق نادى بيراميدز إنجاز كبير بالوصول للمباراة النهائية لأول مرة فى تاريخه بعد الفوز على بتروجت بهدفين سجلهم إيريك تراورى وإبراهيم حسن بينما نادى الزمالك صعد للنهائي للمرة الثانية على التوالى بعد الفوز على الاتحاد السكندرى بهدف أحرزه مصطفي محمد فى الوقت الإضافي بعدما انتهى اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف.





وصعد نادى بيراميدز لنهائي بطولة كأس مصر لأول مرة فى تاريخه ويصعد للنهائي الأول فى تاريخه على مستوى كل البطولات ليكون أمامه فرصة لدخول التاريخ فى حال التتويج باللقب سيكون البطل رقم 13 فى تاريخ الكرة المصرية للبطولة الأعرق والأقدم والتى إنطلقت عام 1921.







