قريبًا.. ارتفاع كبير في اسعار الدواجن لهذا السبب

وكانت أسعار الدواجن في المزارع تراجعت بشكل حاد لتخسر الدجاجة الواحدة حوالي 5 جنيهات من المزرعة ما كبد صغار منتجي الدواجن والذين يمثلون 70% من الصناعة، حيث هبطت في السوق المحلي لتتراوح ما بين 18 و19 جنيها في المزرعة، و21 و22 جنيها للمستهلك، وهو أقل سعر لها منذ بداية العام الجاري.





اسباب تراجع اسعار الدواجن

هناك الكثير من الاسباب التى أدت إلى تراجع أعسار الدواجن على مستوى محافظات الجمهورية ومن اهمها ضعف القدرة الشرائية لكثير من المواطنين الأمر الذي جعل العرض من السلعة أكثر من الطلب وبالتالى حدوث تراجعات كبيرة في الاسعار وخسائر لدى المربيين.





تداعيات القرار

ومن اهم تداعيات هذا القرار هو رفض اللجنة الحكومية المشكلة لحماية الإنتاج المحلي من الدواجن، طلبًا لاستيراد 250 ألف طن دواجن وأجزائها من الخارج بالاضافة إلى 100ألف مصنعات دواجن، مؤكدة أن السوق متشبّع بالإنتاج المحلي ولا توجد حاجة للاستيراد من الخارج.





يذكر أن مصر تنتج نحو 1.6 مليار طائر سنويًا، بواقع 3 ملايين دجاجة يوميا وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.







